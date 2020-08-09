Balıkesir'de polis son 1 ayda 19 silah yakaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'de polis son 1 ayda 19 silah yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 ayda il genelinde yaptıkları operasyonlarda 19 ateşli silah ile bu silahlara ait 79 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis son 1 ayda 19 silah yakaladı
09.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:17

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 ayda il genelinde yaptıkları operasyonlarda 19 ateşli silah ile bu silahlara ait 79 fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il ve ilçeler genelinde yaptıkları operasyonlarda; Balıkesir İl merkezinde, 1 adet Kurusıkı tabanca, Ayvalık İlçesinde, 1 adet 7,65 mm Çapında Sigsauver marka ruhsatsız ateşli silah, 1 adet 9 mm çapında Colt marka ateşli silah ve 8 adet fişek, Üzerinde Type Krup Esse ibaresi bulunan 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 12 adet fişek, 1 adet Sig sauer marka tabanca, Bandırma İlçesinde, 1 adet pompalı uzun namlulu tüfek ve 21 fişek, 1 adet 7, 65 mm(markasız) ruhsatsız tabanca, 1 adet Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca 2 fişek, 1 adet 36 Cal marka model bilgisi bulunmayan ateşli silah ve 1 adet fişek, Bigadiç İlçesinde, 1 adet 9 mm çapında Sar-9 Mete marka ateşli silah ve 14 adet fişek, Burhaniye İlçesinde, 1 adet kurusıkı Retay Mod 92 ibareli kurusıkı tabanca, Olayda kullanılan 1 adet Sarsılmaz Kılınç 2000 Mega marka ruhsatlı ateşli silah, Edremit İlçesinde, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan 7,65 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve 3 adet fişek, 1 adet French Military Police ibareli 7,65 tabanca ve tabancaya ait 4 adet 7,65 fişek, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan Kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek, Erdek İlçesinde, 1 Adet First Class marka ruhsatlı av tüfeği, 1 adet 9 mm Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek,

Savaştepe İlçesinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve Gönen İlçesinde, 1 adet Kurusıkı tabanca, olmak üzere toplam, 10 adet Ruhsatsız ateşli silah, 1 adet Ruhsatlı ateşli silah, 2 adet Ruhsatsız av tüfeği, 4 adet Kurusıkı silah, 2 adet olayda kullanılan ruhsatlı pompalı tüfek ve bu silahlara ait 79 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Politika
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı 3. Sayfa
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti 3. Sayfa
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı 3. Sayfa
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Güncel
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Patlamanın ardından Lübnan'da sular durulmuyor! Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti
Patlamanın ardından Lübnan'da sular durulmuyor! Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı
Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti
Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Çocuk Bursa Lübnan Otobüs
Şu an buradasınız: Balıkesir'de polis son 1 ayda 19 silah yakaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 19:43:42. #1.14#
title