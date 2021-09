Balık tezgâhları havaların soğumasını bekliyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, hamsinin kilo fiyatı 24 saat içinde yüzde 25 azalarak 30 TL'ye inerken, havalar soğudukça bütün balık çeşitlerinde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık pazarları da hareketlenmeye başladı. Tezgahlarda yerini alan balık çeşitleri ve miktarları arttıkça fiyatlar da değişkenlik gösteriyor. Türk sofralarında balık deyince akla ilk gelen türlerden olan hamsinin ise fiyatı her geçen gün değişiyor. Hamsinin kilosu sadece bir gün arayla yüzde 25'lik bir düşüş göstererek 40 TL iken 30 TL'yi gördü. Havaların soğuması ve deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle miktarının artması beklenen hamsinin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor. Vatandaşlar ise fiyatı ne olursa olsun hamsiden vazgeçmiyor.

Balık fiyatları her geçen gün değişiyor

Hamsi fiyatlarının günden güne değiştiğini belirten balıkçı Cavit Aladağ, havalar soğudukça genel olarak bütün balık fiyatlarının daha uygun olacağını öngördüklerini söyledi. Fiyatların balık azlığından dolayı normale oranla daha yüksek olduğunu aktaran Aladağ, buna rağmen talebin yeterli olduğunu ifade etti. Aladağ, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Hamsinin fiyatı dün mesela 40 TL'ydi, bugün 30 TL'ye kadar düştü. Yarın da havalar soğursa biraz daha düşebilir. Balık çoğaldıkça fiyatlar aşağı düşüyor. On numara balık geliyo,r ama şu aralar az çıkıyor. Havalar soğudukça fiyatlar 20-25'e kadar düşer, daha fazla da düşmez. Geçen sene de 25 TL'ydi hamsi, ondan aşağısına satmadık. Diğer balıklar ucuz, mesela, sardalya, istavrit, diğer çeşitler çok. Palamut bu sene biraz pahalıya geliyor, o da düşer, inşallah çoğalır. Sular ısındığı sürece balık çoğalıyor. En güzel şey balıktır; vitamin olarak, gıda olarak. Havalar daha sıcak. Sezonu açtığımız zaman azar azardı, şimdi tezgahlar dolu, her çeşit var. Her şey var; palamut, lüfer, çinekop, istavrit, mezgit, barbun ve fiyatlar da uygun. İnsanın canı çekerse kilosu 40 TL'ye de satılıyor. Sonuçta Türkiye genelinde aynı, tek bir ilde yüksek diye bir şey yok. Ucuz olunca daha çok talep olur. 40 TL'ye 20 kasa balık satarsın, 25 TL'ye 100 kasa balık satarsın. Herkesin bütçesine göre."

Vatandaşlar için hamsinin fiyatı önemli değil

Eskişehir'de yaşayan Behice Eltutan ise, fiyatı ne olursa olsun hamsi tüketmeyi tercih ettiğini kaydederek, "Ben en çok hamsi seviyorum. Biraz pahalandı ama yine de alıyorum. Havalar soğudukça düşüyor fiyatlar. Ama ben yine de sıcak havada da yemek istiyorum, fiyatı kaç olursa da alıyorum" diye konuştu.