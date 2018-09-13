Balık Festivali'ndeki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 3'e Çıktı

Balık Festivali'ndeki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 3'e Çıktı

Samsun’da Balık Festivali’nde silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Balık Festivali'ndeki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 3'e Çıktı

Samsun'da Balık Festivali'nde silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okul bahçesinde düzenlenen Balık Festivali'nde, yapılan silahlı saldırıda Türkan Güneştaş (47) ve gelini Ayşegül Güneştaş (27) olay yerinde hayatlarını kaybederken, Hürriyet Güneştaş (70), Nurcan Bülbül (50) ve Yeter Tuğhan (41) yaralanmıştı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Nurcan Bülbül, dün akşam hayatını kaybetti. Nurcan Bülbül'ün de hayatını kaybetmesiyle silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. - SAMSUN

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