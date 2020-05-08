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Bal üreticisinin yeni gelir kapısı 'Kraliçe Arı': tanesi 75 lira

Bal üreticisinin yeni gelir kapısı 'Kraliçe Arı': tanesi 75 lira
08.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:10

Kırıkkale'de arıcılık işiyle uğraşan Aydın Payar, bu sezonda KOP'tan aldığı yüzde 70 finansman desteğiyle yetiştirdiği 'kraliçe arı'ların tanesini 75 liradan satıyor.

Kırıkkale'de arıcılık işiyle uğraşan Aydın Payar, bu sezonda KOP'tan aldığı yüzde 70 finansman desteğiyle yetiştirdiği 'kraliçe arı'ların tanesini 75 liradan satıyor.

Kraliçe arı olarak bilinen ana arı, koloniyi ayakta tutan ve arı neslinin devamını sağlayan en önemli canlıdır. Kraliçe arı, bir arı kovanının annesidir ve işçi arıların kovan içindeki etkinliği de ona bağlıdır. Eğer ana arı kovan içerisinde hareketli ve üretken ise diğer işçi arılar da ona bakarak daha fazla çalışır ve doğadan daha fazla bal getirmek için çabalar. Kırıkkale'de 30 yıldır arıcılık işiyle uğraşan 55 yaşındaki Aydın Payar, 'kraliçe arı' yetiştirmek için Konya Ovası Projesi (KOP) Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yüzde 70 finansman desteği aldı. Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü Kılıçlar Bal Ormanınında 3 bin adet 'kraliçe arı' yetiştirmek için çalışmalara başlayan Payar, tanesini 75 liradan satmayı planlıyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın Payar, 'kraliçe arı' almak isteyen müşterilerinin birçoğunun şehir dışından olduğunu söyledi.

"Projenin yüzde 70'i hibe, yüzde 30'unu da biz ödedik"

Türk ekonomisine katkı sağlamak istediklerini belirten Payar, şunları kaydetti:

"Bahşılı ilçesi Tarım İlçe Müdürlüğünün yapmış olduğu Konya Ovası Projesi (KOP) adına yapılan 2 bin kutuluk 'kraliçe arı' üretimine dahil olduk. Projenin yüzde 70'i hibe, yüzde 30'unu da biz ödedik. Şu anda bin tane kutumuzu aldık. Kraliçe arı damızlığımızdan larva transferi yaparak 'ana' üretmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 200 tane kutumuzu arılandırdık. Maksadımız Türk ekonomisine ve Kırıkkale arıcılarına güzel ve kaliteli ana yetiştirmek."

"Fiyatımız 75 Türk Lirası"

Arıcılığın tıpta tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu da dile getiren Payar, bu işin zahmetli ve zor olduğunu sözlerine ekledi. Payar, "Yurt dışından 'ana' geliyor sağlıklı olmuyor. Bütün hastalıklar bundan kaynaklanıyor. Arılarımız ondan ölüyor. Biz bu Kırıkkale'nin eko tipine uygun kışın ölmeyecek tipte ana üretiyoruz. Yakın bir zamanda da inşallah saf Kafkas ve Anadolu ırkımız da geliyor. Şehir dışından da talepler çok. Şu anda halen yeni başladığımız halde. Fiyatımız 75 Türk Lirası. Net fiyatımız" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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