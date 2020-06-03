BAKIRKÖY MARMARAY DURAĞI YAKININDA YANGIN, SEFERLER AKSIYOR-1
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHABakırköy, Marmaray Durağı'na yakın bir noktada yüksek gerilim hattının altında eşyalar yandı.
03.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:05
Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Bakırköy, Marmaray Durağı'na yakın bir noktada yüksek gerilim hattının altında eşyalar yandı. Yangın nedeniyle seferlerde aksama oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken inceleme devam ediyor.
Kaynak: DHA