BAKIRKÖY MARMARAY DURAĞI YAKININDA YANGIN, SEFERLER AKSIYOR-1 Şahin BOZKURT İSTANBUL DHABakırköy, Marmaray Durağı'na yakın bir noktada yüksek gerilim hattının altında eşyalar yandı.

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Bakırköy, Marmaray Durağı'na yakın bir noktada yüksek gerilim hattının altında eşyalar yandı. Yangın nedeniyle seferlerde aksama oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA