SPOR Bakırköy ilçesinde amatör spor kulüplerine destek sürüyor

SPOR Bakırköy ilçesinde amatör spor kulüplerine destek sürüyorMustafa AKIN ? Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA) -Bakırköy İlçesinde yer alan amatör spor kulüpleri, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde bir araya geldi.

SPOR Bakırköy ilçesinde amatör spor kulüplerine destek sürüyor

Mustafa AKIN ? Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA) -

Bakırköy İlçesinde yer alan amatör spor kulüpleri, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde bir araya geldi.

Pandemi döneminde yapılan çalışmalar, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'ndeki bakım onarım ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan halı saha ve havuzların açılması ile ilgili genelge doğrultusunda toplantı gerçekleştirildi. Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıya; Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Başkan Yardımcısı Umut Yenici, Bakırköy İlçe Spor Müdürü Pınar Saraç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı İbrahim Mamati, Spor İstanbul Başkan Vekili Mehmet Sait Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Düzgün, Ata Spor Kulübü Başkanı Ahmet Murat Bülbül ve ilçede yer alan amatör spor kulüplerin başkanları katıldı.

UMUT YENİCİ: SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Umut Yenici, 'Pandemi döneminde yaşanan zor günleri dayanışma ile aşacağız. İBB ve Spor İstanbul tarafından verilen destekle yenilenme çalışmaları yaptık. Bugüne kadar spora verdiğimiz destek bu saatten sonra da tesislerimizin yenilenmesi ile devam edecek. Gece gündüz emek veren Sait Babaoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık' dedi.

SAİT BABAOĞLU: ATATÜRK SPOR VE YAŞAM KÖYÜ TÜRK SPORUNUN KALBİ

Sporcu yetiştirmek için ilçede yer alan kulüpler ve görevliler tarafından yoğun çaba sarf edildiğini aktaran Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, 'Atatürk Spor ve Yaşam Köyü, Türk sporunun kalbi. Birçok branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu tesislerin yapımı ve sonrasındaki süreçte emek verenlerin hepsinden Allah razı olsun. Belediye başkanımız da başından itibaren takip ederek destek verdiler. Çalışmalarımız süresinde hata yapmış olabiliriz, eksik yapmış olabiliriz ama çalışıyorsanız bunlarla karşılaşıyorsunuz. Hatalarımızdan ders çıkararak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tesislerde artık Avrupa şampiyonu, dünya rekortmeni çıkıyor. Yıllardır birikimin emeğin işidir. Bu emekte siz kulüp yöneticilerinin büyük katkısı var, teşekkür ediyoruz. 7-8 belediyeye Yaşam Köyü olarak destek olmaya çalışıyoruz. 2019 yılında 11 bin çocuğumuz okullar arası müsabakalarda yer aldı. Federasyonların dahi yapamayacağı etkinlikleri burada gerçekleştiriyoruz. Altyapısını koordinesini beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımız veriyor, ben de bir meslektaşları olarak önlerinde saygı ile eğiliyorum. 2 numaralı sahamız kullanılmaz durumdaydı. Verilen destekle durmadık, İBB'yi buraya davet ederek bu tesisin ne kadar önemli olduğunu aktardık. 2 numaralı sahamız yapılan onarımlarla FIFA standartlarına getirildi. 1 numaralı sahamızda ise tribünler ve çevre donanımları bu ay sonuna doğru bitecek. Yüzme havuzu ise kullanılamaz haldeydi, şu an ise tamamen iyileştirildi' diye konuştu.

'2 KULÜBÜMÜZ BAL'DA YER ALIYOR'

Bakırköy sınırları içerisinde 2 kulübün Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer aldığını ifade eden Sait Babaoğlu, 'Tesislerimizi kendilerine açtık. Bu ay sonunda bir değerlendirme daha yapacağız. Sizlerin de bu konudaki anlayışınıza sığınmak istiyoruz. Her ay 2-3 tanesi olmak üzere ilçe genelindeki açık sahaların ise onarımını yapacağız. Bu süreç bizi çok heyecanlandırıyor' şeklinde konuştu.

ONUR ATEŞ: KULÜPLERE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ

Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı Onur Ateş ise yaptığı açıklamada, 'Belediyemiz ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bizlere yapılan katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kulüplerimiz bünyesindeki tüm sporcuları tesislerimizden faydalanmaya bekliyoruz. İlçe içerisindeki kulüplere destek olmak istiyoruz' dedi.

AHMET MURAT BÜLBÜL: HANGİ AŞIYI BULURSANIZ OLUN

Bakıröy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, son dönemde kamuoyunda yer alan aşılar hakkında da bilgiler verdi. Geride kalan 1 senenin çok kötü geçtiğini aktaran Ahmet Murat Bülbül, 'Önümüzdeki 1 sene daha bu şekilde geçecek gibi duruyor. Şu anda 2 ayrı aşı uygulaması yapılıyor ülkemizde. Hangi aşıyı olalım diye soruyor herkes. Şu anki dönemde hangi aşıyı bulursanız o aşıyı olun, o durumdayız şu an. Bu süreçte öncelikle büyüklerimiz aşılandı ve 50-55'li yaşlara geldi. Mayıs ayında ise herkesin aşılanması hedefleniyor. Bu güzel tesisin de açılmasında ve ilerlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

SAİT YÜCEL: PANDEMİ KOŞULLARI RAHATLADIĞINDA GEREKLİ YATIRIMLAR SAĞLANACAK

Spor İstanbul Başkan Vekili Mehmet Sait Yücel, sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. 1,5 yıldır spor yapmamanın sıkıntısını bizler de hissediyoruz. Bu dönemim Bakırköy'de iyi değerlendirildiğini düşünüyorum. Burada yer alan tesislerin sadece ilçe sınırlarındaki kişilere değil, çevre ilçelere de fayda sağladığını biliyoruz. Önemli olan bu tesisleri açıp, sporu yaptırmak. Geçen yıldan kalan malzemelerin dağıtımı yapıldı, gelecek yılla ilgili malzeme desteği için de çalışmalar başladı. Pandemi koşulları rahatladığında gerekli yatırımlar sağlanacak. Amatör spor kulüplerinde yer alan yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı