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Bakırköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bakırköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İncirli mevkisinde, Topkapı istikametine seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, araç sürücüleriyle birlikte 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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