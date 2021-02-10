Bakırköy'de çaldıkları eşyaları çekçekli motosikletle böyle götürdüler

BAKIRKÖY'den evden dizüstü bilgisayar, ev eşyaları ve kıyafet çalan hırsızlardan biri yakalandı.

BAKIRKÖY'den evden dizüstü bilgisayar, ev eşyaları ve kıyafet çalan hırsızlardan biri yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları dizüstü bilgisayar, ev eşyaları ve kıyafetleri koydukları valizleri çekçekli motosikletle götürme anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde 16 Ocak'ta evden dizüstü bilgisayar, ev eşyaları ve kıyafet çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. 2 şüphelinin çekçekli motosiklet ile olay yerine geldikleri, evden ellerinde valizlerle ayrıldıkları ve Bahçelievler'de bulunan bir kağıt deposuna gittikleri belirlendi. Olayın şüphelilerinden M.G., 8 Şubat saat 17.30 sıralarında Bakırköy Bahçelievler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şüpheli M.G., dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı