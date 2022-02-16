Bakanlıktan 'Altın Tasarruf Sistemi' açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca "Altın dönüşümlü TL mevduat veya katılma hesaplarında TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecektir. Vatandaşlar sistem dahilinde fiziki altınlarını teslim ettikten sonra istedikleri zaman fiziki altın ya da TL olarak geri alabileceklerdir. Ancak vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamaların olması mümkün olabilecektir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan '10 Soruda Altın Tasarruf Sistemi' başlığıyla yapılan açıklamada, vatandaşın fiziki altınlarını rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığı ile banka hesaplarına aktarabilecekleri gibi ayrıca banka şubeleri kanalıyla da teslim edebilecekleri belirtildi. Altın toplama sürecinde bu güne kadar uygulanandan farklı olarak bankaların bazı şubelerinin toplama işlemlerine sürekli aracılık edeceği vurgulandı. Yastıkaltı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için önem arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla sistem dahilinde BDDK tarafından belirlenmiş olan 'Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri' kullanılacağı kaydedilerek, "Vatandaşlar bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcular üzerinden işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Kuyumcular, rafineriler ve bankalar arasında kurulacak teyit mekanizması çerçevesinde vatandaş işlemini gerçekleştirip, kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığına ilişkin teyidi alacaktır" denildi.

Yararlanıcı yastık altı altınını bankada TL mevduata dönüştürenlerin vadesinden önce parasını çekmesi durumunda Altın Hesaplarından 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' hükümleri uygulanacağı, diğer hesap türlerinde ise altın mevduatı ve katılım hesabı kabul eden bankaların o hesaplarla ilgili düzenlemelerinin esas oluşturacağı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi