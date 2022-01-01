Bakanlık, İstanbul'daki ticari taksilerde fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle harekete geçti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.

İNDİ-BİNDİ 20 LİRA OLDU

Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

1 DAKİKALIK İŞLEM İÇİN 950 LİRA ALINDI

Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu. Taksimetre ayarı için kuyruğu giren şoförlerden araç başına 950 lira alındığı belirtiliyor.

BAKANLIK FAHİŞ FİYATLARLA İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ

Bu iddialar üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapan bakanlık Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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