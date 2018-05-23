Bakan Zeybekci: "İlgili Kurumlar Sorumluluklarını Yerine Getirmeli"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan. Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci NTV canlı yayınında kur ve enflasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, kurlardaki yukarı yönlü harekete ilişkin ilgili kurumlara vakit kaybetmeden sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde çağrıda bulundu. Zeybekci, "Türk lirasının değer kaybını bir reel makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bu yüzden spekülatif diyoruz. Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan. Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum. Dövizdeki artışın maliyetini Türk reel sektörüne ödetmemek lazım. İlgili kurumlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakan'ı konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı. Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım" dedi.

"Kalıcı hasar henüz oluşmadı"

Bakan Zeybekci, "Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi" şeklinde konuştu.

"Bir iki çeyrek içinde tek haneli rakamı pek olası görmüyorum"

Para politikalarıyla ilgili uygulamada hızlı bir şekilde gereğinin yapılacağına inandığını belirten Zeybekci, "Bu yapılırsa enflasyonla ilgili büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Maalesef yakın bir iki çeyrek içinde tek haneli rakamı pek olası görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"İran'la ticaretimizi yapmaya devam edeceğiz"

Zeybekci, ABD-İran ilişkilerinin dünya ticaretine etkisiyle ilgili olarak ise şunları kaydetti: "Bu kararı bölge ticareti anlamında olumlu bulmuyorum. ABD burada yalnız kaldı. İran bizim için kardeş ülke, komşu ülke. Ticaret hacmimiz de son derece yüksek. İran'la ticaretimizi yapmaya devam edeceğiz. Kısıtlanan alanlarla ilgili dikkatimizi maksimum seviyede tutacağız." - İSTANBUL