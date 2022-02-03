Bakan Varank'tan Yeneroğlu'na yanıt: Amacı soru sormak değil dedikodu ve iftirayı yaymak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na verdiği yanıtta "TBMM üyesinin, sırf siyasi hasımlık nedeniyle çirkin bir dedikoduyu soru önergesi haline getirmesi, önergeyi henüz TBMM Başkanlığına dahi yollamadan bir sosyal medya yayıncısı üzerinden paylaşıma sokması, amacın soru sormak değil dedikodu ve iftirayı yaymak olduğunun ispatıdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM'ye sunduğu soru önergesine yazılı olarak cevap verdi. Bakan Varank, Yeneroğlu'nun sunduğu önergede belirtilen tarihlerde Ankara'da olduğunu ifade ederek, "İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun ilgili esas sayılı soru önergesi kapsamındaki sorularının, bu saygınlıkla bağdaşmayan bir içerik ve yöntemle tarafıma ulaştığının altını çizmek zorundayım. TBMM üyesinin, sırf siyasi hasımlık nedeniyle çirkin bir dedikoduyu soru önergesi haline getirmesi, önergeyi henüz TBMM Başkanlığı'na dahi yollamadan bir sosyal medya yayıncısı üzerinden paylaşıma sokması, amacın soru sormak değil dedikodu ve iftirayı yaymak olduğunun ispatıdır. Bu husus, milletvekillerinin yazılı soru sorma haklarının saygınlığına da gölge düşürmüştür. Adı geçen milletvekili soru önergesini, daha önce sosyal medyada dolaşıma sokulan bir iftira ve çarpıtmadaki cümlelere sadece yer değiştirerek, araştırmaya dahi tenezzül etmeden hazırlamıştır. Zira 11.07.2021 tarihinde Sivas'ta değil Ankara'da programlarımı icra etmekteydim. Gördüğü yalana balıklama atlayan, araştırma yapmaktan aciz olduğu ortaya çıkan önerge sahibinin bu yanlış tarih bilgisi ile verdiği soru önergesi tamamen boşa düşmüş olsa da kayıtlara geçmesi için esasa ilişkin şu bilgileri paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

"Art niyetli soru önergesi sahibinin genel başkanına, geçmişte yürüttüğü Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlık görevleri esnasında uygulanan protokol nizamları ne ise aynısı bu program kapsamında uygulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı resmi ziyaret için bir ilde bulunduğunda, tüm tedbirleri almak Vali'nin ve emniyet birimlerinin görevidir. Bu kapsamda il protokolüyle birlikte Gürün'e ulaşımda valilik koordinasyonunda hareket edilmiştir. Ziyaret esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait terörle mücadelede görevli bir helikopter kullanıldığı, dalış hobisi için bu helikopterin görevinden alıkonulduğu iddiası alçakça bir iftiradır. Art niyetli soru önergesi sahibinin sorusunda belirttiği gibi bu ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı bir helikopter ya da herhangi başkaca bir görevi varken o görevi aksatacak şekilde devlete ait bir araç kullanılmamıştır. Ziyaret esnasında bölgede herhangi bir terörle mücadele operasyonu da icra edilmemiştir. Bu hususlara dair Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği yazıyı da ekte takdim ediyorum. Bir iftira ve dedikoduya alet olan soru önergesi sahibinin, partisi ve genel başkanının siyasi hezeyanlarına yönelik eleştirilerime cevap veremeyip, şahsımı böyle alçakça bir iftiranın hedefi haline getirmesi hem siyaseten, hem de insani olarak ne kadar küçük düştüklerinin bir göstergesidir. Siyaseti millet için değil kişisel hırsları ve egoları için yapanlar böyle ahlaki savrulmaları her daim yaşayacaklardır."