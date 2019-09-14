Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devreye aldıkları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirtti.

14.09.2019 16:05
Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devreye aldıkları Yurtdışı Pazar Destek Programı ile ihracat rotasına yönelen KOBİ'lere; personel istihdamı, yazılım ve donanım, tanıtım ve hizmet alım giderleri gibi pek çok kalemde destek vereceklerini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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