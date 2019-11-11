Bakan Varank: "Küresel rekabette varolabilmek için teknolojiyi üretim süreçlerinin her aşamasına...

11.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:29

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerin talebi üzerine Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda başvuru süresini 15 gün uzatma kararı aldıklarını bildirdi.

Bakan Varank, Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Konya'nın Türkiye'nin tahıl deposu olmanın ötesine geçtiğini ve kentin sanayisiyle adından söz ettirdiğini söyledi.

Türkiye'nin kritik teknolojiler ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu olmasını istediklerini vurgulayan Varank, "Finansmana erişim konusunda ciddi iyileşmeler kaydediyoruz. Bakınız faiz oranları düşüyor, kredi muslukları kademeli bir şekilde tekrar açılıyor. Biz finansal sistemin, sanayi ve teknoloji girişimlerine daha fazla kaynak aktarmasını istiyoruz." diye konuştu.

Varank, alternatif finansman modellerinin de gündemlerinde olduğuna dikkati çekerek, kitle fonlaması, girişim ve risk sermayesi gibi uygulamaları yaygınlaştırmak için paydaşlarla beraber çalıştıklarını, öz kaynaklarıyla yatırım yapan firmalar için teşvik sisteminde destek enstrümanları geliştireceklerini anlattı.

"Sanayicimizin talebini cevapsız bırakmayız"

Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) uzun vadeli arsa ve bina kiralama modelleri oluşturmak için alternatifler üzerinde durduklarını aktaran Varank, enerji maliyetlerini düşürmek ve verimliliği daha da artırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Varank, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçladıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na değinerek, şöyle konuştu:

"Ön başvuru tarihi olarak 22 Kasım'ı ilan etmiştik. Sanayicimizin bir süre uzatım talebi var, biz de bunu cevapsız bırakmayız. Sizlerin talebi üzere başvuru süremizi 15 gün daha uzatma kararı almanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu programdan ve sunduğu teşviklerden en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz. Makine sektöründen sonra, diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Biz oldukça heyecanlıyız. Sizin de bu heyecanın bir parçası olmanızı ve tam ekonomik bağımsızlık yolunda bizimle birlikte hareket etmenizi istiyoruz."

Konya'nın ihracatında ilk 10 ayda yüzde 14 artış

İmalat sanayisinde hızlı bir canlanma için "kolları sıvadıklarını" belirten Varank, kapasite kullanım oranıyla sanayi sektöründe siparişlerin arttığını, tüketici, üretici ve sektör bazlı güven göstergelerinin yukarı yönlü olduğunu dile getirdi.

Varank, yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, hızlı tren seferleri, Mersin Limanı'na olan demir yolu bağlantısı ve uygun coğrafi koşullarıyla Konya'yı "müthiş" bir üretim merkezi olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 10 ayında, Konya ihracatını geçen seneye göre yüzde 14 artırdı. Konya tek başına 173 ülkeye ihracat yapabilen ve gittikçe üretim kapasitesini de artıran bir şehir. Bunlar bir günde olmadı. Biz de her aşamada bu şehrin sanayicilerinin, üreticilerinin, girişimcilerinin yanında olmaya hükümet olarak özen gösterdik. Bugüne kadar Konya'da 15 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 30 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Bu yatırımlar enerji, maden, imalat ve tarım sektörlerinde güçlü bir kapasitenin oluşmasını sağladı. Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda yaklaşık 17 bin KOBİ, KOSGEB'ten faydalanıyor."

Teknoyatırım programında yeni çağrı bu hafta

Konya'da 16 KOBİ'nin KOSGEB'in Teknoyatırım Destek Programı kapsamında açılan çağrıya müracaat ettiğinin bilgisini veren Varank, 11 firmanın teknik ve mali fizibilitesinin bağımsız kurullarda değerlendirildiğini, 10 projenin kabul edilmesine karar verildiğini ve 1 proje için de revizyon istendiğini ifade etti.

Varank, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla destek kararı verdiğimiz 10 projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 40 milyon lira, KOSGEB olarak bunun 20 milyon lirasını karşılayacağız. KOBİ'lerimizi inovasyon liderliğinde, yüksek teknoloji ve katma değer üretmeye yönlendirmek istiyoruz. İşte Teknoyatırım programı, bizim buradaki kaldıraçlarımızdan bir tanesi. Programın yeni çağrısına bu hafta çıkacağız. Bu kapsamda aynı şartları taşıyan projelere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bu desteğin yüzde 30'u geri ödemesiz olacak. Bundan sonra bu çağrılarımızı da zamanla sınırlı olmadan sürekli açık tutacağız."

Sanayicilere "işletme cetveli" çağrısı

Sanayicilere sanayi sicil sistemine kayıt olma çağrısında da bulunan Varank, "Bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama. Sisteme girmenizle birlikte, KDV tecil-terkin işlemlerinden faydalanıyorsunuz. TRT payı ödemiyorsunuz. Yerli malı belgesi almak için de sanayi sicil sistemine kayıt olmak mecburi. Biliyorsunuz, yerli malı belgeniz olduğunda kamu ihalelerinde yerli lehine yüzde 15 fiyat avantajından faydalanmak mümkün oluyor. Dolayısıyla eğer aranızda sisteme girmemiş olanlar ya da güncelleme yapmamış olanlar varsa, ellerini çabuk tutsunlar diyorum." diye konuştu.

"Süre uzatımı başarıyı artıracaktır"

Konya Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de Konya'nın ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğini söyledi. Kütükcü, "Bu yılın ilk 10 ayında yüzde 14 ihracat artışıyla 1 milyar 673 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Yıl sonunda ise 2 milyar doları hedefliyoruz." dedi.

Sanayi mamullerinin Konya'nın ihracatının yüzde 75'ini oluşturduğuna dikkati çeken Kütükcü, Konya'nın Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında da 5'inci sırada yer aldığını dile getirdi.

Kütükcü, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile ilgili süreçleri sanayicilerle paylaştıklarını belirterek, "Ancak ilan edilen 22 Kasım ön başvuru bitiş tarihinin uzatılmasını talep ediyoruz. Sanayicilerimizin bu kadar kısa bir sürede bu program için iyi bir dosya hazırlaması çok zor. Hem başvuru tarihinin uzatılması hem de sanayicilerimizin programla ilgili daha fazla bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması bu programın başarısını artıracaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bakan Varank'a ahşap üzerine yakma tekniğiyle yaptıkları portresini hediye etti.

Kaynak: AA