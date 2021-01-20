Bakan Varank, elektrikli araç yatırımlarını inceledi
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Bakan Varank, elektrikli araç yatırımlarını inceledi

20.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:40
Bakan Varank, elektrikli araç yatırımlarını inceledi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki Ford Otosan fabrikasında elektrikli araç yatırımlarını inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu proje Türkiye'nin global arenadaki rekabet gücünü artıracak" dedi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki Ford Otosan fabrikasında elektrikli araç yatırımlarını inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu proje Türkiye'nin global arenadaki rekabet gücünü artıracak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Ford Otosan fabrikasını ziyaret etti. Şirketin geçen ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan teşvik kararı kapsamında planlanan 20,5 milyar TL tutarındaki yeni yatırım öngörüsü ve 2022 yılı itibarıyla devreye alınacak yeni nesil araç üretimi ve batarya montaj fabrikası ile ilgili gelişmelere yönelik bilgi alan Bakan Varank, Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araçlar Atölyesi'nde de incelemelerde bulundu.

'TÜRKİYE'NİN GLOBAL ARENADAKİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK'

Tüm dünyada otomotiv sektöründe elektrikli araç devrimi yaşandığına dikkat çeken Bakan Varank, "Otomotiv sektörünün lider üreticilerinden olan Ford Otosan'ın gelecek nesil ticari araç ve batarya üretimine ilişkin aldığı yeni yatırım kararı ülkemizin ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Bu yatırım ile dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları Kocaeli'de üretilecek. Bu sayede ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlanacak. Bu yatırım, Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin nitelikli istihdamına ve otomotiv sanayi ekosistemine itici bir güç olacak yatırımlar ile global arenadaki rekabet gücümüz daha da artacak" dedi.


Bakan Varank, elektrikli araç yatırımlarını inceledi
Bakan Varank, elektrikli araç yatırımlarını inceledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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