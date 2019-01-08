Bakan Turhan: "Ulaştırma yatırımları 530 milyar TL'yi geçti"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bir demiryolu kazası yaşadı, kaza üzerinden devletimize ve şahsıma eleştiriler saldırılar oldu. İhmal var veya yok konusunu adli merciler incelyor. Ancak bu projeleri yapmak kadar altyapısını yapmakta önemlidir. Bugüne kadar ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımlar toplam 530 milyar TL'yi geçti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin kurulduğundan beri Türkiye'de ilmi, irfanı, ahlakı yaymak ve ilim, irfan, ahlak sahibi nesiller yetiştirmek için güzel çalışmalar yaptığını belirterek, bu hizmet içerisinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

2000'li yılların başıyla bugünler mukayese edildiğinde Türkiye'nin o günlerden bu günlere her alanda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını dile getiren Turhan, "Ekonomik açıdan, sosyal sorumluluk açısından ve özellikle de dış politika konusunda ülkemizin itibarı, milletimizin devletine olan güveni çok artmıştır. Bu iktidarın muhalifleri de buna inanmıyorum diyemez" şeklinde konuştu.

"530 milyar TL'lik yatırım"

Ulaştırma hizmetleri ile ilgili bilgi veren bakan Turan, Ankara'da yaşanılan YHT kazasını anımsatarak, "Geçmişte bir demiryolu kazası yaşadı, kaza üzerinden devletimize ve şahsıma eleştiriler saldırılar oldu. İhmal var veya yok konusunu adli merciler incelyor. Ancak bu projeleri yapmak kadar altyapısını yapmakta önemlidir" diye belirtti.

Bakan Turhan, bugüne kadar ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımların toplam 530 milyar TL'yi geçtiğini aktardı.

Kaynak: İHA