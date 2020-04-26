Bakan Soylu'nun plaket verdiği iş insanı, koronavirüsten öldü
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Süleyman Soylu, Koronavirüs, Adıyaman, Güncel, Haber

Bakan Soylu'nun plaket verdiği iş insanı, koronavirüsten öldü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, yaptığı yatırımlar için plaketle ödüllendirdiği, Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı Abuzer Yıldırım, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:04
Bakan Soylu'nun plaket verdiği iş insanı, koronavirüsten öldü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, yaptığı yatırımlar için plaketle ödüllendirdiği, Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı Abuzer Yıldırım, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adıyamanlı ve mermer ocağı sahibi olan, yaptığı yatırım ve yardımlar ile tanınan iş insanı Abuzer Yıldırım, 1 hafta önce rahatsızlanınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Yıldırım, koronavirüs tedavisine alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Yıldırım'ın tedavisine daha sonra yoğun bakım ünitesinde devam edildi. Yıldırım, dün gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Abuzer Yıldırım'ın cenazesinin, yapılan işlemlerin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verileceği belirtildi.

Adıyaman'a ağız ve diş hastanesi, okul, cami, sağlık ocağı ile taziye evi yaptıran Abuzer Yıldırım'a, 2012 yılında şehit olan yeğeni Ahmet Yıldırım adına 2017'de yapılan polis merkezi, 2019'da ise özel harekat ve çevik kuvvet ek bina yapımındaki desteği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından plaket verilmişti.

Kaynak: DHA

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