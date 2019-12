Bakan Soylu: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:19

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, kadın mülki idare amirlerini bakanlıkta kabul etti. Burada konuşan Bakan Soylu, kadın kaymakamlar, vali ve vali yardımcılarından iyi verim aldıklarını ifade ederek, bu yapıyı genişletmeye, yoğun olarak insana temas eden bu meslekte kadınların gücünü, bakış açısını, hassasiyetini daha fazla işin içine katmayı istediklerini belirtti.

'KADIN İRADESİNE TÜRKİYE, 100 GÜNDÜR ŞAHİT OLMAKTA'Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önünde 100'üncü gününe giren eylemini değerlendiren Bakan Soylu, "Bu işin işaret fişeğini çakan, sürükleyen de elbette ki bir kadın ve anne iradesidir. 40 yıldır bu ülkenin başına musallat olmuş bir terör örgütüne karşı ses yükselten, evlatlarını isteyen, terörü lanetleyen, ısrar eden, meselesine sahip çıkan bir kadın iradesine Türkiye 100 gündür şahit olmaktadır. Yıllarca kadını ve genç kızlarımızı istismar eden PKK terör örgütü, 'kadını özgürleştireceğiz' diye dağlara çıkartıp orada eline silah verip, onu kendi ülkesine, milletine ve devletine karşı hale getirenlere bu 100 gündür büyük bir ders verilmektedir. Yıllarca Avrupa'nın PKK'yı desteklemesinin temel sebeplerinden birisi sözde kadını özgürleştirme programıdır. PKK terör örgütü, yıllarca bu sözde istismarla Avrupa'yı avlamıştır ve hala devam etmektedir" dedi.'DAĞLARA, MEKTUPLAR VE BROŞÜRLER ATIYORUZ'Bakan Soylu, sadece ikna heyetleriyle dağdaki teröristleri getirmediklerini, başka yöntemler de kullandıklarını belirterek, "Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Annelerden mektuplar atıyoruz. Onların Kurban ve Ramazan bayramlarında aileleriyle olmalarının ne kadar önemli olduğunu, her yörenin kendine has özellikleri ve deyişleriyle gerçekleştiriyoruz. Bunların sonucunu almaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.'KADINA ŞİDDET KONUSUNDA TAVİZ VERİLMEYECEK'Dünya Sağlık Örgütünün milyon başına düşen kadın cinayeti ülkeleri sıralamasında Türkiye'nin, tüm listeye göre az olan ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Bakan Soylu, Türkiye'den kötü durumda olan ülkeler arasında Finlandiya, Belçika, ABD ve Rusya'nın olduğuna dikkati çekerek, "Kadına şiddeti, aile içi şiddeti asla kabul etmeyeceğiz ve burada bir rakamı bile bizim için büyük bir rakamdır. Bizim onu kabul etmemiz mümkün değildir. Medeniyetimizin ve anlayışımızın, anne ve baba öğretilerimizin bunu kabul edebilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.Devletin ilgili tüm birimlerini, aile içi ve kadına şiddet konusunda uzmanlaştırmak ve koordinasyon içinde çalıştırmak ve sahaya her durumda hakim olmak zorunda olmaları gerektiğini belirten Bakan Soylu, "250 bin kolluk personelinin, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi alması yönünde planlamamızı yaptık ve inşallah bu yılın sonu itibarıyla bunu bitireceğiz. Önümüzdeki yıl 250 bin kolluk personelinin daha eğitimini gerçekleştireceğiz. Böylece 550 bin personelimizin hemen hemen birçoğuna ulaşmış olacağız" dedi.'BU YIL 318 KADIN CİNAYETİ MAĞDURU VAR'

Bakan Soylu, kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun da daha öncesinde herhangi bir başvurusu bulunmadığına dikkati çekerek, "Bu yıl 318 kadın cinayeti mağduru var. Bunların sadece 19'una ait tedbir kararı vardı. Diğerlerinin herhangi bir tedbir kararı ve başvurusu yoktu. Dolayısıyla buraya ilişkin de çalışmalar yürütüyor, şikayet ve başvuru mekanizmalarının daha etkin ve daha hızlı işlemesi için tedbirler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA