Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü
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Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü

09.12.2020 21:20 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:43

Son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt'ta Örtülü Köyü'nde gerçekleştirdiği incelemeleri sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşları telefonla görüştürdü.

Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü

AĞRI - Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt'ta Örtülü Köyü'nde gerçekleştirdiği incelemeleri sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile vatandaşları telefonla görüştürdü.

Doğubayazıt'ın Örtülü Köyü'nde bulunan, 5 bin adet meyve ağacından oluşan, 32 dönümlük çiftlikte incelemelerde bulunan Vali Varol, İçişleri Bakanı Soylu ile çiftlik sahibi Abdulkadir Ardin'i telefonla görüştürdü. Çiftlik sahibi Ardin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ağrı'ya davet etti. Bakan Soylu ise Vali Varol'a bir dahaki sefere beraber gidelim dedi.

Kayısı, badem, armut, elma, ceviz ve ayva ağaçlarından oluşan çiftliği gezerek bilgi alan Vali Varol, bereketli toprakları, nehirleri, ovaları, dağları ve yaylaları ile Ağrı'nın tarım sektöründe önemli potansiyele sahip olduğunu ve bu tür girişimlerin devlet tarafından her zaman destekleneceğini belirtti.

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü
Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü
Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü
Son dakika haberi: Bakan Soylu, Ağrılı vatandaşlarla telefonla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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