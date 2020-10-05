Bakan Selçuk, yurt dışındaki eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Selçuk, yurt dışındaki eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile bir araya geldi

05.10.2020 05:38 | Son Güncelleme: 05.10.2020 05:41
Bakan Selçuk, yurt dışındaki eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile bir araya geldi

MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, yurt dışında görev alan Türk eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, yurt dışında görev alan Türk eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, "Bugün gerçekleştirdiğimiz video konferans ile Pekin'den Washington'a, Londra'dan Stockholm'e dünyanın dört bir yanındaki eğitim müşavirlerimiz ve ateşelerimizle ülkelerin salgın döneminde uzaktan eğitim politikalarını ve yüz yüze eğitme geçiş süreçlerini çok yönlü değerlendirdik" açıklaması yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Ayhan Bilgen Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Şehrazat Ebru Şallı Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Samatta Can Bartu Erol Bulut Ryan Babel Vincent Aboubakar
Daha Fazla İşgal Bakan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk, yurt dışındaki eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 05:41:41. #1.15#
title