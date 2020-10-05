Bakan Selçuk, yurt dışındaki eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile bir araya geldi

MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, yurt dışında görev alan Türk eğitim müşavirleri ve ateşeleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.