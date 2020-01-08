Bakan Selçuk: Prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek

08.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:54

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların bu yıl sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceğini bildirdi.