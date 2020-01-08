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Bakan Selçuk: Prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanların bu yıl sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceğini bildirdi.

08.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:54
Bakan Selçuk: Prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur borcu olanların bu yıl sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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