Bakan Pakdemirli: Mısır fiyatı bin 150 lira olarak belirlendi

09.08.2019 18:14

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılında ton başına 950 lira olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına bin 150 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklama yaparak, 2019 üretim sezonu mısır alım fiyatını açıkladı. Pakdemirli açıklamasında, "2018 yılında ton başına 950 lira olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına bin 150 lira olarak belirlenmiştir. Mısır için belirlenen ton başı bin 150 lira alım fiyatı, bakanlığımız tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte bin 210 liraya kadar yükselmektedir. Açıklanan bu fiyatla üreticimiz, maliyete göre yüzde 48, diğer bir ifadeyle ton başına 390 lira gelir elde etmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, açıklanan fiyatın mısır üreticileri, sanayici ve sektörün tüm birimleri için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.



Kaynak: DHA