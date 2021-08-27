Bakan Özer: Yüz yüze eğitimi başlatmak için yoğun bir çaba içindeyiz (2)

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AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanları ve teşkilat yönetimi katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Özer'in Ankara'ya doğru hareket etmek için bölgeden ayrılacağı öğrenildi.
Hande NAYMAN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman