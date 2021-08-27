Bakan Özer: Yüz yüze eğitimi başlatmak için yoğun bir çaba içindeyiz (2)

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.