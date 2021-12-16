Bakan Nebati: Asgari ücrette enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı göreceğiz (3)

'TELEFONUM KİLİTLENDİ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Bakan Nebati, cep telefonunun asgari ücrette yaşanan artışa teşekkür etmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle kilitlendiğini söyleyerek, "Teşekkür ve duamız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a. Talimat ondan biz de gereğini yapıyoruz. Aynı zamanda iş verenlerimizden de çok güzel tebrik mesajları geliyor. Kobi'leriimiz olsun, büyük iş dünyasından arkadaşlarımız olsun; onlar var oldukça biz de hizmet etmeye devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti ve ortağımızla beraber" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de asgari ücretin dün itibarıyla 180 dolara kadar düştüğünü söyleyerek, "Eskiden Çin'i kınamak için söyleniyordu 1 doların altında çalıştığı dönemlerinde. Bugün verdikleri asgari ücret 1 Ocak'ta geçerli olacak. 12 liralık kuru bugüne kadar 16'ya getiren Sayın Nebati'nin 1 Ocak'ta kuru 21,5 yapması durumunda asgari ücret dolar bazında dünkü seviyeye gerileyecek. Bugüne kadarki performansından mahcup olması lazım. Bir gecede, bir günde yüzde 15 paraya değer kaybettirenlerin 1 Ocak'taki kuru 8,7 tahmin edip 16'ya getirenlerin bugün işçiye verdiklerinin 1 Ocak'ta kaç dolar olacağı konusunda ciddi endişeler var" ifadelerini kullandı.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Ekonomi Haberleri

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