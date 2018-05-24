Bakan Müjdeyi Verdi: Yıl Sonuna Kadar 3 bin 500 Kadın İş Sahibi Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu müjdeyi verdi. Bakan, "Yıl sonuna kadar 3 bin 500 kadın istihdamı yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Habertürk canlı yayınına katıldı.

AK Parti'nin adaylarını tanıtacağı salonda konuşan Sarrıeroğlu'ndan kadınlara istihdan müjdesi geldi.

HER BAYİYE 2 KADIN ÇALIŞAN

Bakan Sarıeroğlu "Önemli bir akaryakıt firması ile protokol yaptık. Yıl sonuna kadar 3 bin 500 kadın istihdamı yapılacak. Ayrıca bayide en az 2 kadın çalışan daha alacak. İstihdam ile ilgili çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu ayrıca şunları söyledi:

Bakanlığımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde İŞKUR ile Opet arasında imzalanan ve 3.500 Kadının istihdam edileceği "Kadın İstihdamının Artırılması İş Birliği Protokolü çalışma hayatımıza hayırlı olsun.

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