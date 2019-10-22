Bakan Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

Bakan Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un belediyeye gelişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un belediye ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müze ziyareti KAHRAMANMARAŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

22.10.2019 19:23
Bakan Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un belediyeye gelişi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un belediye ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müze ziyareti KAHRAMANMARAŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ziyaretin ardından Minyatür Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
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