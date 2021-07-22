Bakan Kurum, ABD İklim Müzakerecisi Kerry ile görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli Kentindeki "G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı Tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda ABD İklim Müzakerecisi John Kerry ile bir araya geldi.