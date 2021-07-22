Bakan Kurum, ABD İklim Müzakerecisi Kerry ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum, ABD İklim Müzakerecisi Kerry ile görüştü

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli Kentindeki "G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı Tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda ABD İklim Müzakerecisi John Kerry ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli Kentindeki "G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı Tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda ABD İklim Müzakerecisi John Kerry ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, ABD İklim Müzakerecisi Kerry ile görüştü
Bakan Kurum, ABD İklim Müzakerecisi Kerry ile görüştü
Bakan Kurum, ABD İklim Müzakerecisi Kerry ile görüştü
Bakan Kurum, ABD İklim Müzakerecisi Kerry ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 175 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 175 milyonu geçti
Bakan Pakdemirli 'hayalet ağlara' dikkat çekmek için Marmara Denizi'nde özel dalış gerçekleştirdi
Bakan Pakdemirli "hayalet ağlara" dikkat çekmek için Marmara Denizi'nde özel dalış gerçekleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kurum, ABD İklim Müzakerecisi Kerry ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 21:38:40. #1.14#

title