Bakan Koca: Toplam 9 can kaybımız var, hasta sayımız 670’e ulaştı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten hayatını kaybedenlerinin sayısının 9'a yükseldiğini, hasta sayısının ise 670'e ulaştığını açıkladı.
20.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:22
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten hayatını kaybedenlerinin sayısının 9'a yükseldiğini, hasta sayısının ise 670'e ulaştığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com