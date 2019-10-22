Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ettiŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaretinin ardından açıklamada bulunuyor.
Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaretinin ardından açıklamada bulunuyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ettikten sonra hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunuyor.