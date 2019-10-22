Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ettiŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaretinin ardından açıklamada bulunuyor.

22.10.2019 13:30
Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti

ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaretinin ardından açıklamada bulunuyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ettikten sonra hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunuyor.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.