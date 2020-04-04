Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantina altındaki vatandaşların sayısını açıkladı Açıklaması
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Mehmet Kasapoğlu, Karantina, Güncel

Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantina altındaki vatandaşların sayısını açıkladı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşın bulunduğunu duyurdu.

04.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:52
Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantina altındaki vatandaşların sayısını açıkladı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşın bulunduğunu duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından dönen vatandaşların yurtlarda 14 günlük karantina süreçlerini geçirdiklerini belirterek, son rakamlar hakkında bilgi verdi.

Bakanlığa bağlı yurtlarda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Kasapoğlu, "Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımız bulunuyor. 51 ilde 78 yurt, karantina yurdu olarak hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Devletin bütün kurumlarının, yayılımın durumuna göre elinden gelen tüm önlemleri hem hızlı hem de koordineli bir şekilde hayata geçirdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'yla gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, alınan önlemlerin sürekli güncellenip, uygulandığını aktardı.

Kovid-19 salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir gayretle çalıştığını dile getiren Kasapoğlu, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Yurtlarımızdaki çalışma arkadaşlarıma, bu süreçteki gayretleri ve fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlama noktasında hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreç tamamlandığında, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Milletimizin ve bütün insanlığın bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"51 ilde 78 yurt tahsis edildi"

Bakan Kasapoğlu, şu ana kadar yurt dışından gelen 20 binin üzerinde vatandaşın bakanlık yurtlarında misafir edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"51 ilde toplam 78 bakanlık yurdunda karantina süreci devam ediyor. Karantina sürecini tamamlayarak evlerine dönenlerin ardından halen 15 bin 756 vatandaşımız, bu yurtlarda misafir ediliyor. Söz konusu yurtlarda toplam oda sayısı 26 bin 586, toplam kapasite sayısı ise 93 bin 145'tir. Yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldıklarını özellikle belirtmek isterim."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüsle mücadelede büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüten sağlık personeli için 43 ilde toplam 66 yurdu hazır hale getirdiklerini açıkladı.

Bakanlığa bağlı yurtlarda şu ana kadar toplam 2 bin 369 sağlık çalışanına hizmet verdiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sağlık çalışanlarımızın rahat olmaları ve kendilerini iyi hissetmeleri adına bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Toplam 14 bin 381 odalı ve 51 bin 205 kapasiteli 66 yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın hizmetine hazır hale getirdik. Tek amacımız, değerli çalışanlarımızın konforu ve rahatlığı." ifadelerini kullandı.

Şehirlere göre dağılım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlarda misafir edilen vatandaşların şehirlere göre dağılımını da açıkladı.

Açıklanan rakamlar şöyle:

Şehir Karantina altında barınan misafir sayısı
Adana 292
Adıyaman 36
Ağrı 426
Amasya 308
Ankara 14
Ardahan 30
Bayburt 34
Balıkesir 7
Bilecik 147
Bingöl 90
Bitlis 165
Bolu 616
Burdur 167
Bursa 513
Çanakkale 200
Düzce 458
Erzincan 270
Erzurum 270
Gaziantep 652
Giresun 301
Hatay 281
Iğdır 104
Isparta 280
İstanbul 78
İzmir 407
Kars 100
Karaman 473
Kastamonu 253
Kırıkkale 144
Kırklareli 527
Kilis 4
Kocaeli 117
Kütahya 334
Manisa 317
Mersin 1.276
Muğla 151
Muş 103
Niğde 652
Sakarya 1.801
Samsun 408
Siirt 456
Sivas 736
Şanlıurfa 189
Şırnak 248
Tekirdağ 360
Tokat 320
Tunceli 253
Trabzon 37
Uşak 123
Yalova 82
Zonguldak 146
Toplam 15.756

Kaynak: AA

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