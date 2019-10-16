Bakan Kasapoğlu: "(UEFA'nın kararı) Bir hata yapacaklarını sanmıyorum"

16.10.2019 12:18

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'na yönelik soruşturmasına ilişkin, "Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum" dedi.



Bakan Kasapoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde UEFA'nın A Milli Futbol Takımı'na yönelik soruşturmasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Kasapoğlu, UEFA'nın kararına ilişkin, "Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA