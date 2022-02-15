Bakan Kasapoğlu: Sponsorların maddi ve manevi desteği çok önemli

Türkiye İş Bankası'nın Satranç Federasyonu ana sponsoru olmasına ilişkin düzenlenen protokol töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu uzun bir yol ve bu yolda yol arkadaşlıkları çok değerli. Sadece devletin bu anlamda desteği değil; özel sektörün, sponsorların bu işe gönül verenlerin hem maddi hem manevi destekleri çok önemli" dedi.

Türkiye İş Bankası'nın 5 yıl daha Satranç Federasyonu ana sponsoru olmasına ilişkin protokol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun makamında düzenlenen törenle imzalandı. Bakan Kasapoğlu, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ı makamında kabul etti. Satrancın yaygınlaşması ve kolay ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu'nun ana sponsoru olan İş Bankası, satranca verdiği desteği 5 yıl daha uzattı.

Programın ardından Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Bakan Kasapoğlu'na günün anısına hediye takdim etti. Hediye takdiminin ardından ise Bakan Kasapoğlu gelen heyetlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.