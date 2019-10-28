Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik

28.10.2019 11:50

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Süper Kupa'da ülkemizi temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde Porsche Süper Kupa'da Türkiye'yi temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Meksika'da koşulan serinin son iki yarışını ikincilikle tamamlayarak, 2019 sezonunu şampiyona genel klasmanında ikinci ve çaylak şampiyonu olarak tamamladı.

BAKAN'DAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da milli sporcu için bir tebrik mesajı yayımladı.

BAKAN KASAPOĞLU MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Uluslar arası arenada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran Ayhancan Güven'i tebrik ediyorum. Porsche Süper Kupa'daki performansıyla Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran milli sporcumuzun başarılarının devam edeceğine inancım tam. Kazanılan bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde İtalya'da düzenlenecek olan FIA Motorsport Games Uluslar Kupası'nda ülkemizi bir kez daha temsil edecek olan Ayhancan'a başarılar diliyorum."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA