Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletmek için Cengiz'in oğlunu arayarak "Geçmiş olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerini iletmek için Cengiz'in oğlunu arayarak "Geçmiş olsun" dedi. Bakan Kasapoğlu, geçirdiği mide kanamasının ardından ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak ailesine ve Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı kırmızılı kulübün başkan Cengiz'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'e en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA