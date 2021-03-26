Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcu Korhan Yamaç'ın eşinin cenazesine katıldı

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paralimpik milli sporcu Korhan Yamaç'ın eşi Emel Yamaç'ın cenazesine katılarak, milli sporcuya taziyede bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paralimpik milli sporcu Korhan Yamaç'ın eşi Emel Yamaç'ın cenazesine katılarak, milli sporcuya taziyede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, paralimpik oyunları tarihinde atıcılıkta Türkiye'ye tarihi başarılar kazandıran Korhan Yamaç'ın vefat eden eşi Emel Yamaç'ın cenazesine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Emel Yamaç'ın cenazesinde milli sporcuya baş sağlığı dileğinde bulundu.

Emel Yamaç'ın cenazesi, Ankara Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak