Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz Demek Sadece Ülkemizin Ümidi Değil Dünyanın Umudu Demek"

Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz Demek Sadece Ülkemizin Ümidi Değil Dünyanın Umudu Demek"

- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu:

- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et