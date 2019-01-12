Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz Demek Sadece Ülkemizin Ümidi Değil Dünyanın Umudu Demek"
- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.
- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.
Kaynak: AA