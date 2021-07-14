Bakan Kasapoğlu, "Gençler Asla Unutmaz" programında konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Gençler Asla Unutmaz" programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Gençler Asla Unutmaz" programına katıldı.

Programın açılışında konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 5. yılında bir aradayız. Milletimizin yazmış olduğu destanın, demokrasi destanının 5. yılındayız. Tarih boyunca bu aziz millete yapılmış en büyük kötülüklerden biri olan bu hain girişimi hep birlikte hatırlıyor ve istikbalimize kasteden bu hainleri hep birlikte lanetliyoruz. 15 Temmuz bizim için artık bir demokrasi ve milli birlik günü. Her yıl bu tarihte, 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız cumhuriyetimizin, demokrasinin, adalet ve özgürlüklerin milletçe bir ve beraber olmanın bizler için ne kadar mühim olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Düşman ayağı değmesine asla müsaade etmediğimiz, etmeyeceğimiz vatanımızın payidar olması için and içiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok değerli gençler, bundan beş yıl önce yediden yetmişe sokaklara, meydanlara dökülerek vatanını, bayrağını, istiklalini müdafaa eden aziz halkımız, tüm dünyaya, tüm şer odaklarına bu milleti esarete düşürmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğinin en güçlü, en somut mesajını verdi." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu aziz millet, sadece o ihanet senaryosunu bozmadı, sadece FETÖ'nün gözü dönmüş hain teröristlerine karşı durmadı, bu ülkenin geleceği adına da çok büyük bir zafere imza attı. Bu milleti, topla, tankla, tüfekle esir alabileceğini, bu milleti mahkum edebileceğini zannedenler, bu aziz milletin tarihi sillesiyle unutamayacakları bir dersi aldılar. Bu ders aynı zamanda bahsettiğimiz şer odaklarınca da alınan bir ders. Anladılar ki bu aziz millet, en ölümcül silahlarla, en ağır bombardımanlarla, en kahpe senaryolarla esir alınamaz. Bu millet istiklalinden vazgeçirilemez. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o kutlu çağrısına 84 milyon insanımızın bir, beraber olarak en güçlü şeklide vermiş olduğu cevap, o hainlere dur mesajı, bugün dipdiri şekilde milletimizin ruhunda ve gönlünde. O gece vatanı, milleti, bayrağı için canını bir an dahi düşünmeden bu uğurda veren şehitlerimiz oldu. O şanlı şüheda, bu milletin bir ucu tarihi derinliklerine kadar uzanan yiğitler kervanında yerlerini aldılar. Allah bu ülke için canını veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin. O gece yine gözünü kırpmadan kendilerini ortaya koyan gazilerimizden Allah razı olsun. Bu millet onları asla unutmayacak."

"Bu ruh sayesinde bu milleti, bu gençleri kimse yolundan döndüremez"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada oldukları için mutluluk duyduklarını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı, "Biliyoruz ki milletimizin ruhu, kalbi bizlerle beraber. Beş yıl önce, 15 Temmuz akşam saatlerinde başlayan bu hain salıdır, tek tek bu milletin tüm fertlerine yapılmış bir saldırıdır. Türkiye'nin asırlara uzanan şanlı tarihi, bu milleti sokaklara döken bu ruhtur. Bu sarsılmaz ruh gerektiğinde meşakkati, gerektiğinde çok uzun bir yolculuğu gerektirir. Bu ruh sayesinde bu milleti, bu gençleri kimse yolundan döndüremez. Millet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, özverili siyaset anlayışıyla büyük hedeflere yürüyoruz. Hedeflerimize yürürken karşımıza çıkan tüm engelleri birlikte bertaraf edeceğiz. Bu milleti hedeflerine yürürken durdurmaya çalışanlara, engeller çıkaranlara, hilelerle, iftiralarla pek çok engeli ortaya koyanlara geçit vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un çok özel bir gün olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler! Bugün burada bir çağrı için toplandık. Bugün herhangi bir gün değil. 15 Temmuz Derneği ile bu gece gerçekleştirdiğimiz buluşmada bir ezgi şölenini de idrak edeceğiz. Değerli sanatçılarımızla hürriyet çağrısı konseri gerçekleşecek. Bu hürriyet çağrısı, 'Korkma.' diyerek seslenen istiklal şairine 100 yıl öteden verilen bir cevap. Bu gençler de 'Korkmuyoruz.' diyerek haykırmışlardı. Aziz milletimiz, kendisini 'Korkma.' diyerek yüreklendiren istiklal şairine, 15 Temmuz gecesinde ölümün üzerine yürüyerek en güzel cevabı bizzat ortaya koymuştur. Bugün dinleyeceğimiz bu güzide eser, o gün korkmayanların hikayesi. Bu hikaye, o gece yazılan destanın notalarda vücut bulmuş hali. Emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu gece bizleri burada ağırlayan Üsküdar Belediyesine, Üsküdarlılara, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı başından teşekkür ediyorum."

"Bu ülkenin sadece yarınlarına değil, bugünlerine de sahip çıkacaksınız"

Gençlere çok büyük görev düştüğünü vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "En büyük sorumluluk sizlerin omuzlarında. Bu ülkenin sadece yarınlarına değil, bugünlerine de sahip çıkacaksınız. Bu ülkeyi hak ettiği noktaya getirmek için var gücünüzle çalışacağınıza inanıyoruz. Gençlik, kişiliklerimizin yükseldiği bir temeldir. O temeli sağlam atmak için bugün çok çalışmanız gerek. Her alanda kendinizi geliştirmeniz, dünyaya ve yeniliklere açık, bir yandan da değerlerine bağlı bireyler olmanız gerek. Bu aziz millet, bu destanı yazan bu kutlu millet, bu değerler üzerine yükselmiş bir millet. Sabit fikirli, ön yargılı olmayın. Hayaller kurmaktan, hayallerinizin peşinden koşmaktan geri durmayın. Bu geceki temamız çok önemli. 'Gençler asla unutmaz.' diyoruz. Siz bu millete yapılan fenalıkları hiçbir zaman unutmayın. Bugünün dünyasında hiç kimse dikensiz gül bahçesinde değil. Zamanı geldiğinde nice organize kötülüklerle karşılaşabilirsiniz. İşte o badireleri aşmak için tarihinizi, köklü maziyi çok iyi bilmek gerekiyor. Bu milleti esarete mahkum etmek için kurulan tuzakları bilmeniz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sizler sadece bu milletin değil, tüm insanlığın, tüm mazlumların umudusunuz." sözleriyle gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Yükünüz çok ağır. Kendinize inanmaktan bir an bile vazgeçmeyin. İşte bu güçlü ve büyük millet, her zorluğu aşmaya Allah'ın izniyle muktedirdir. 15 Temmuz gecesi, görmüş olduğunuz Şehitler Köprüsü bunun en somut örneğidir. Birbirinize inanın, güvenin, sizi birbirinize düşürmek isteyen, kardeşliğinizi bozmak isteyenlere prim vermeyin. Unutmayın, Allah inananlarla beraberdir. 15 Temmuz Derneğine, yöneticilerine, derneğe gönül veren gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu aziz vatanı bizlere emanet bırakan tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize minnetle saygılarımı sunuyorum. Rabbim bu millete bir daha böyle ihanetler yaşatmasın. Rabbim gençlerimizin ve aziz milletimizin yolunu açık etsin." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever