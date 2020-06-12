HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bakan Kasapoğlu: Dopingle mücadelede temiz spor felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arjantin'de düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda birinci olan Taylandlı haltercinin dopingli çıkmasının ardından, milli sporcu Dilara Narin'in altın madalyanın yeni sahibi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirterek,...

Bakan Kasapoğlu: Dopingle mücadelede temiz spor felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz
12.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:40

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arjantin'de düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda birinci olan Taylandlı haltercinin dopingli çıkmasının ardından, milli sporcu Dilara Narin'in altın madalyanın yeni sahibi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Dopingle mücadelede 'sıfır tolerans' ve 'temiz spor' felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 6-18 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen 3'üncü Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar +63 kiloda mücadele eden milli haltercimiz Dilara Narin, gümüş madalya kazanmıştı. Yarışmayı sporcumuzun önünde birinci sırada tamamlayan Taylandlı Supatchanin Khamhaeng'de yasaklı madde kullanımı tespit edilmesi sonucu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararına bağlı olarak sporcu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından oyunlardan diskalifiye edildi. Böylece milli haltercimiz Dilara Narin birinci sıraya yükselerek altın madalyanın yeni sahibi oldu.

Dilara Narin'in altın madalyası, IOC'nin "Olimpiyat Madalyası Yeniden Tahsis İlkeleri ve Törenler" kuralları doğrultusunda yapılacak bir törenle kendisine takdim edilecek.BAKAN KASAPOĞLU: SPORUN TEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPILMASINI İSTİYORUZGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arjantin'de düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda birinci olan Taylandlı haltercinin dopingli çıkmasının ardından, milli sporcu Dilara Narin'in altın madalyanın yeni sahibi olmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti. Bakan Kasapoğlu, "Dopingle mücadelede 'sıfır tolerans' ve 'temiz spor' felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Dopingle mücadele noktasında Bakanlık olarak önemli bir mücadele verdiklerini belirten Kasapoğlu, "Dopingle mücadele, ülke sporumuz açısından üzerinde hassasiyetle yaklaştığımız ve çok önemsediğimiz bir konu. Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadelede akademik camia ve spor camiası ile iş birliği yaptıklarını vurgulayarak, "Geçmişte sporcularımızda doping çıkıyor ve madalyalar elimizden alınıyordu. Son yıllarda dopingle mücadelede geldiğimiz nokta çok önemli. Bu noktada 'sıfır tolerans' ve 'temiz spor' felsefesiyle spor camiası olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Akademik yayınlarla birlikte sporcularımızın bilinçlenmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Bu çerçevede Bakanlığımız gereken çalışmaları titizlikle gerçekleştirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Spor
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz Spor
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor Spor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor Spor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım Seni' kampanyasını başlattı Spor
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor Spor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Yasmin Erbil Şeyma Subaşı
Spor Semih Özsoy Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Çocuk Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu: Dopingle mücadelede temiz spor felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 14:03:24. #1.14#
title