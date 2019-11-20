Bakan Ersoy, Bangladeş Maliye Bakanı Kamal ile bir araya geldi

20.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:24

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bangladeş ile ticari ilişkilerin çok daha ileri seviyelere taşınmayı hak ettiğini belirterek, "Bu anlayışla iki ülke arasında yeni işbirliği alanları tasarlamalı ve hayata geçirmeliyiz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bangladeş Maliye Bakanı H. E. A H M Mustafa Kamal ile Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda bir araya geldi. İkili basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından 'Türkiye Bangladeş 5'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy, toplantı dolayısıyla konuk Bakan Kamal ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ersoy, 7 yıl aradan sonra Bangladeş'le yapılan toplantının önemine değinerek, bu tür toplantıların her yıl tekrarlanması gerektiğini vurguladı. Karşılıklı ziyaretlerin artması gerektiğini söyleyen Ersoy, "Ülkelerimiz arasında çok çeşitli fırsatlar olduğu açık. İkili ticari ilişkilerimiz çok daha ileri seviyelere taşınmayı hak ediyor. Bu anlayışla iki ülke arasında yeni iş birliği alanları tasarlamalı ve hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 2018 yılında 168 milyar dolar ihracat ve 223 milyar dolar ithalata ulaştığı bilgisini paylaşan Ersoy, "Yanı sıra sunduğumuz istikrar ve potansiyel ile 2000 yılından bu yana ülkemize gelen yabancı sermaye miktarı 133 milyar dolar oldu. Türkiye bu dönemde sadece yabancı sermaye çeken değil, ihraç eden bir ülke konumuna geldi. 2018 yılı sonunda Türkiye'nin yurt dışındaki yabancı sermaye yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Paylaşacak çok şeyimiz olduğuna inanıyorum" dedi.



Ersoy, Türkiye'nin coğrafi uzaklığına rağmen Asya Pasifik bölgesiyle etkisini son yıllarda arttırdığını söyledi. Türkiye'nin Güney Asya bölgesine bakışı açısından Bangladeş'in önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, Bangladeş'in son 10 yıllık büyüme rakamlarına da değindi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin çok altında olduğunu dile getiren Ersoy, "Hükümetler olarak KEK toplantıları vesilesiyle gayret ve enerjimizi bu potansiyeli ortaya çıkaracak şekilde kullanmalıyız. Bir sonraki toplantıya kadar hangi alanlar üzerinde yoğunlaşacağımıza dair bir yol haritası çizmeliyiz. Yapılması gereken ilk iş, ikili ticaretimize çok boyutlu bir yapı kazandırmak ve bu vesileyle hacmini artırmak olmalı. Ticaret ve yatırım heyetlerinin organizasyonu ve fuarlara katılım sağlaması önem arz etmektedir. Bu noktada 2011 yılında kurulan Türkiye-Bangladeş İş Konseyinin etkin kullanılması çok önemli" şeklinde konuştu.



Gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme sahip olan KOBİ'ler için de girişimleri olduğunu söyleyen Ersoy, "KOBİ'ler alanında da işbirliğimizi derinleştirerek Bangladeş'in kalkınmasına katkıda bulunabileceğimizi düşünüyorum. Bunun yanında tarım, teknoloji, sanayi alanında teknik işbirliğiyle tüm bu sektörlerde Bangladeş'e bilgi ve tecrübe aktarımında bulunacağız. Bu anlayışımızın genel çerçevesini KEK metnine de yansıttık. Bu metinde yer alan kararların uygulanmasında imza sahibi olarak bizzat kontrol edeceğim" diye konuştu.



Bangladeş Maliye Bakanı Kamal ise, "Türkiye'nin gelecek için neler yaptığını gördüm ve çok etkilendim. Türkiye bütün dünya için iyi bir örnektir. İki ülke de laik ülkeler ve kökten dinciliğe karşı savaş veren ülkelerdir. Bangladeş ile Türkiye arasında pek çok benzerlikler var. İki ülke de özgürlüğüne kavuşmak için çok fazla fedakarlıklar yapmış. Bangladeş'te ulusun atasının liderliğinde özgürlük savaşı için 3 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Bangladeş örnek bir ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Barack Obama aslen Kenyalıdır. Obama, Kenya'ya gittiğinde 'Ülkenizi kalkındırmak ve geliştirmek istiyorsanız lütfen Bangladeş'i örnek alın' demiştir. Temel gücümüz kararlı ve istikrarlı politikamızdan kaynaklanmaktadır. Dünya Bankası Başkanı Bangladeş'teyken Bangladeş'in dünya ulusları için bir ilham kaynağı olduğunu söylemiştir" dedi.



Kamal, Bangladeş'in tarihiyle ilgili anekdotlar paylaşarak, Bangladeş'in özgürlük savaşında kendi ailesinde de kayıplar olduğunu ifade etti. Bangladeş halkının çalışkan ve dayanıklı olduğunu sözlerine ekleyen Kamal, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile ilgili, "Şeyh Hasina Vecid son 11 yıldır ülkenin başbakanıdır ve onun liderliğinde ortalama yüzde 6,5 büyüme gerçekleştirdik. Son iki yıldır da yüzde 8 büyüme oranını yakaladık. Avrupa'da bir düşünce kuruluşunun yaptırdığı bir araştırmaya göre Bangladeş'te GSMH büyüme hızı yüzde 188 olmuştur. İkinci olarak Çin gelmektedir ve Çin'in büyüme hızı yüzde 73'te kalmıştır" ifadelerini kullandı.



Bangladeş Maliye Bakanı Kamal, Türkiye'ye tek amaçla geldiğini ifade ederek, "Değerli arkadaşlar ben buraya tek amaçla geldim. Yanımda oturan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Bangladeş'e götürmek istiyorum. İtirazı olan var mı?" dedi.



Kamal, Bangladeş'te yaşayan Müslümanlarla ilgili de, "Bizim ülkemiz çok küçük bir ülke, 55 milyon mil kare yüzölçümümüz var. 1 milyon Müslümana ev sahipliği yapıyoruz. Bunlar evlerinden zorla uzaklaştırılan insanlar. Başbakanımız, sadece insanlık için 'Bu bizim görevimizdir' dedi ve ülkenin kapılarını onlara açtı. Şimdi sizden bu insanların ülkelerine gönderilmesi için desteğinizi rica ediyoruz" diye konuştu.



Samimi sohbetin ardından iki bakan birbirlerine hediye takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İHA