Bakan Eroğlu: Tıbbi ve Aromatik Bitkilerle Hedef, 5 Milyar Dolarlık İhracat

AFYONKARAHİSAR'da, 3'üncü Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın açılışını yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada 115 milyar dolarlık pazarı var. Türkiye, sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Hedefimiz, 5 milyar dolar" dedi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 3'üncü Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Malezya Büyükelçisi Razak Abdul Wahab, Brezilya Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerle hedefin 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyledi.

Özellikle 'yeşil dünya' için harekete geçtiklerini dile getiren Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Tıbbi aromatik bitkiler konusunda araştırma yapmak isteyen herkese kapımız açık. Yeşil bir Türkiye'yi inşa edelim diye seferberlik başlattık. Yeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılına kadar dünyada her insan için bir fidan seferberliği. Yani 7 milyar fidan toprakla buluşacak. Bunu hep birlikte yapacağız. 3 bin 600 endemik bitki var. Bu tıbbi aromatik bitkiler çok önemli. Biz çok geri kalmışız. Kocakarı ilacı demişiz. Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada 115 milyar dolarlık pazarı var. Türkiye sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapıyor. İlaç sanayinde tıbbi bitkilerin önünü açmak için her türlü desteği veriyoruz. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamak."

'PAZARLARI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ'

Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile kendi bakanlığının tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda birlikte hareket ettiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerde ufkun genişletilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Eroğlu, "Tıbbi denilince bunun başında Sağlık Bakanlığı var. Biz sağ ve sol kollarıyız. Birbirimizin rakibi değil, tamamlayıcısıyız. İlk defa Sağlık Bakanlığı'mız bununla ilgili Daire Başkanlığı kurdu. Artık ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor. Malezya'da çok büyük pazar var. Bu alanda da işbirliği geliştirmek istiyoruz. Meksika ile de bu işleri daha da geliştirmek istiyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne de görev vermiştik. Potansiyel çok, bunları değerlendirmek çok önemli" dedi. - Afyonkarahisar