Bakan Dönmez: "Sivas tükettiği enerjinin 5 katını üretiyor "
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Bakan Dönmez: "Sivas tükettiği enerjinin 5 katını üretiyor "

- Bakan Dönmez: "Sivas tükettiği enerjinin 5 katını üretiyor " Sivas'ta Enerji Koordinasyon Toplantısına katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sivas'ın tükettiği enerjinin 5 katını ürettiğini söyledi.

05.07.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:54

- Bakan Dönmez: "Sivas tükettiği enerjinin 5 katını üretiyor "

Sivas'ta Enerji Koordinasyon Toplantısına katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Sivas'ın tükettiği enerjinin 5 katını ürettiğini söyledi.

SİVAS - Sivas'ta Enerji Koordinasyon Toplantısına katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sivas'ın tükettiği elektriğin 5 katını ürettiğini belirtti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi temaslarda bulunmak üzere havayolu ile Sivas'a geldi. Nuri Demirağ havalimanına inen Bakan Dönmez'i burada il protokolü karşıladı. Karşılamanın ardından Bakan Dönmez ve beraberindekiler, Sivas Valiliğini ziyaret etti. Bakan burada şeref defterini imzaladı. Sivas Valisi Salih Ayhan Dönmez'e Sivas Kongerisinin 100. Yılı anısına basılan kitap ile çift başlı kartal tablosu hediye etti. Ardından Vali Ahmet Muammer Bey toplantı salonunda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısına geçildi.

Tükettiğinin 5 katını üretiyor

Toplantı sonrası basın mensuplarına hitap eden Dönmez, Sivas'ın enerji üretiminde şanslı illerden birisi olduğunu ifade edip, "Sivas enerji ve tabii kaynaklar alanında 17-18 yıl öncesine gittiğimizde yıllık sadece 3 milyon lira yatırım almışken geçtiğimiz bu rakam 104 milyon olmuş. Enerji e tabii kaynaklar alanında. Son 18 yılda ise kamu ve özel olarak toplamda 2 milyar 120 milyon lira yatırım yapılmış. Sivas elektrik kuruyu gücünde de şanslı illerimizden birisi. Neredeyse tükettiğinin beş katını üreten santral kurulu gücümüz var. Kangalda, yerli kömüre dayalı linyit kömür santralimiz var. Birçok hidroelektrik santralimiz var. Güneş ve rüzgar santrallerimiz var. Hem yerle hem de yenilenebilir kaynaklar açısından Sivas şanslı kentlerimizden birisi" dedi

Sivas Belediyesinin projesine onay

Dönmez, Sivas Belediyesinin enerji üretiminin bir kısmını karşılayabileceği güneş enerjisi santrali projesine destek verdiklerini belirterek, "Sivas Belediyemizin enerji giderlerini azaltmak adına yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili birkaç proje sundular. Biz bakanlık olarak bu projeleri destekliyoruz. İPA fonlarından 1 MGV'lık güneş enerji santralinin desteklenmesi kararını almıştık. Hayırlı olsun. Sivas Belediyesi bundan böyle tükettiği elektriğin bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmiş olacak" dedi.

İki ilçe doğalgaza kavuşacak

Dönmez, Ulaş ve Yıldızeli ilçelerinin iki yıl içerisinde doğalgaza kavuşacağını ifade edip, "2005 yılında Sivas'a doğal gazı getirmiştik. 150 bine yakın abone doğal gazı kullanabilmektedir. Çağdaş ve konforlu yakıtı artık Sivas'ımız da kullanıyor. 2021 ve 2022'de bitecek. Yıldızeli ve Ulaş'a da doğal gazı götürüyoruz. Diğer ilçe ve belgelerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Dönmez ve beraberindekiler valilik ziyaretinin ardından yaya olarak tarihi Ulucami'ye geçerek burada öğle namazını kıldı.

Bakan Dönmez: 'Sivas tükettiği enerjinin 5 katını üretiyor '

Kaynak: İHA

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