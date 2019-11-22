Bakan Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı için çalışmalar devam ediyor (2)

22.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:13

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA KONUŞTU

Bakan Dönmez, basın mensuplarının sorularına verdiği cevap sonrası TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Dönmez, madencilik sektöründe katma değerin artırılarak 2023 yılında 10 milyar ABD doları ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, elektrik enerjisi tüketiminde son 15 yılda ortalama yüzde 5,3 oranında artış gerçekleştiğini kaydetti. Bakan Dönmez elektrik tüketiminin 2018 yılında 304,2 milyar kWh olarak gerçekleştiğini 2019'un ilk 10 ayında ise 252,2 milyar kWh olduğunu söyledi.

'101,5 MİLYON TON YERLİ KÖMÜR ÜRETİMİYLE REKOR KIRILMIŞTIR'Bakan Dönmez, 2016-2020 yıllarını kapsayan uygulama döneminde; elektrik iletim ve dağıtımında güncel değerlerle bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 41,4 milyar lira yatırım gerçekleşeceğini belirterek, "Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz 2000'li yıllarda 34 milyar kWh seviyesinde iken, 2018 yılında 99 milyar kWh'a çıkmıştır. 2000'li yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücümüz 12 bin 000 MW seviyelerinde iken 2019 yılı Ekim ayı sonunda 44 bin 258 MW'a ulaşmıştır. 2018 yılı ve 2019 yılı ilk on ayında işletmeye alınan sadece yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güç toplamı yaklaşık 5 bin 204 MW olup, bu değer bu dönemde devreye alınan santrallerin yüzde 73'ünü oluşturmaktadır. Bu durum yenilenebilir enerjiye yönelik geliştirdiğimiz politikaların meyvesini vermeye başladığını göstermektedir. Dünyada birincil enerji arzının yüzde 27,1'i, elektrik üretiminin ise yüzde 38,5'i kömürden sağlanmaktadır. Temiz kömür teknolojilerindeki gelişmeler de dikkate alınarak yapılacak yatırımlarla yerli kömürümüz enerji arz güvenliğinde önemli bir enstrüman haline getirilecektir. Bu doğrultuda, yapılan çalışmalar neticesinde 2018 yılında 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle tüm zamanların rekoru kırılmıştır" dedi.'AZERİ GAZINI AVRUPA'YA 30 KASIM'DA ULAŞTIRACAĞIZ'Fatih Dönmez, doğalgaz kullanılmaya başlandığı 1987 yılında 500 milyon metreküp olan yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp seviyesini aştığını bildirerek, "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız. Rusya Federasyonu'ndan başlayarak Türkiye'nin alım terminaline ve devamında Ülkemiz üzerinden komşu devletler sınırına kadar uzanan her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşan TürkAkım doğal gaz boru hatlarından biri ülkemize diğeri ise Avrupa'ya doğal gaz arzı sağlayacaktır. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nda 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla inşaat ve imalat faaliyetleri tamamlanmış olup test ve işletmeye alma çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.'ÜLKEMİZDE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU KALMAMIŞTIR'"Ülkemizde artık hem elektrik hem de doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmamıştır" diyen Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Ancak, ülkenin kalkınmasına paralel şekilde ihtiyaç planlaması yapılarak arz güvenliği güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. 2019 yılı başında Trakya'da Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarımızda yapılan yaklaşık 3 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi ile bu sahalarda yıllık 300 milyon metreküp yani yaklaşık 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz üretme kapasitesine ulaşacağız. Trakya'nın yanı sıra Güney Doğu Anadolu'da yapılan sondaj çalışmalarımıza hız vereceğiz."'SONDAJ FAALİYETLERİMİZ KARARLILIKLA DEVAM ETTİRİLECEKTİR'Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz havzasının, dünyaca referans kabul edilen kuruluşların raporlarına göre önemli bir doğal gaz rezervine sahip olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Doğu Akdeniz havzasında yürüttüğümüz aramacılık faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımıza dayanmaktadır. Bu kapsamda, KKTC halkının çıkarlarını da korumak adına KKTC ve ülkemiz tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında meşru haklarımızdan taviz verilmeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ettirilecektir. Bu kapsamda bugüne kadar, Doğu Akdeniz'de 37 bin kilometre kare 3 boyutlu sismik veri toplanmıştır. Bu sismik aramalar ile elde edilen emareler doğrultusunda derin deniz sondajlarını da milli kaynaklarımızla yapma çalışmalarımız hız kazanmıştır."'TÜRKİYE'NİN GERİ ADIM ATMASINI UMMAK BOŞ BİR BEKLENTİDİR'Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin göreve başladığı tarihten itibaren 2 adet sondaj gerçekleştirdiğini, üçüncü olarak KKTC açıklarında Magosa-1 kuyusu çalışmalarına başladığını anımsattı. Bakan Dönmez, ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Karpaz bölgesinde ilk sondajını tamamladığını, şu anda ise Güzelyurt-1 lokasyonunda ikinci sondajının sürdüğünü bildirdi. Bakan Dönmez "Milli gemilerimiz ile ilk kez sondaj yaptığımız alanlardaki kuyulardan elde edilen jeolojik veriler bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz. Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız." dedi.'HEDEFİMİZ İLK ÜNİTEYİ 2023'DE DEVREYE ALMAKTIR'

Akkuyu Nükleer Güç Santrali temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımı ile 3 Nisan 2018 tarihinde atılarak birinci ünitesinin inşasına başlandığını hatırlatan Bakan Dönmez, "Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'incü yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki ilk üniteyi devreye almaktır. Sinop Nükleer Güç Santraline ilişkin ise Japon tarafınca yürütülen fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, sunulan fizibilite raporu bakanlığımız tarafından gerek takvim gerekse maliyet açısından uygun bulunmamıştır. Üçüncü santral için ise yer belirleme çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA