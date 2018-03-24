Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye'ye Yanaşmak İçin 'Avusturya Modeli' Diye Bir Model Ortaya Koydular"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa'daki bazı ülkeler ve dışişleri bakanları, Türkiye'ye yanaşmak için 'Avusturya modeli' diye bir model ortaya koydular. 'Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmamız gerekiyor.' demeye başladılar. Evet öyle olacaksınız, olmak zorundasınız." dedi.

Çavuşoğlu, partisinin Antalya 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresinde, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu, bu aileyi büyük yapanın dayanışma, sevgi, vatan ve millet aşkı olduğunu belirtti.

Gece gündüz çalışmaları gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, Antalya'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli hizmetlerde bulunduklarını dile getirdi.

Türkiye'yi 16 yılda baştan sona değiştirdiklerini, reformlara tabi tuttuklarını, yepyeni bir Türkiye kurduklarını aktaran Çavuşoğlu, ülkeye yaptıkları hizmetleri tüm dünyanın gördüğünü bildirdi.

Önlerine engel çıkardıklarını, problem yarattıklarını, duvar üstüne duvar, tel örgüler ördüklerini anlatan Çavuşoğlu, hepsini liderlerinin arkasında kenetlendikleri, Allah'a ve millete güvendikleri için aştıklarını vurguladı.

İnandıkları kutlu yolculukla ilerlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanıyoruz. Bu hedeflere Türkiye'yi ulaştıracak olan siz gençlersiniz. Bugün içeride ve dışarıda önümüze çıkarılan engelleri görüyorsunuz. Güçlü olduğumuz, yeni Türkiye olduğumuz, bir millet uyandığı için tüm zorlukların karşısında dimdik ayakta duruyoruz. Bugün Afrin'de PKK/YPG terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Karşımızda sadece onların olmadığını gördük. Her biri bir bahane, kara propaganda ile Afrin operasyonunu durdurmamızı istediler. Siviller, insani dram, kimyasal silah her gün bir kara propaganda yaptılar. Hiçbirisi bizi durdurabildi mi? Hayır. Neden? Çünkü artık yeni Türkiye var. Çünkü yeni Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve AK kadrolar iş başında."

"Türkiye yalnız değildir"

"Yalnız tüm dünya karşımızda diye de karamsarlık içinde olmayalım. Bu doğru değildir." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"16 sene içerisinde girişimci ve insani dış politikamız sayesinde, dik durduğumuz, mazlumların sesi olduğumuz için Türkiye, dünyada en güvenilir ve en saygın ülkelerden olmuştur. Geçen yıl UNESCO İcra Komitesi'ne aday olduk. Dört Avrupa ülkesiyle yarıştık. Türkiye, tüm dünyadaki ülkelerin oylarının üçte ikisini alarak Almanya gibi bir ülkeyi saf dışı bırakarak buraya seçilmiştir. Neden? Asya-Pasifik, Afrika ülkeleri Türkiye'ye oy veriyor. Bununla övünelim, gururlanalım ama kıymetini bilelim. Dünya Denizcilik Örgütüne Türkiye aday oldu. Dünya ülkelerinin yüzde 90'ının oyunu alarak buraya seçildik. Türkiye yalnız değildir ama Türkiye'nin bu noktaya gelmesinden rahatsız olan ülkeler de var. Bunlarla nasıl baş edeceğiz? Dik durarak. Yalancılıklarını yüzlerine vurarak üstesinden geleceğiz. Onlar ne derse kabul edersek, onların istediği her şeye boyun eğersek, dayatmalar karşısında sessiz kalırsak o ülkelerin bize bakışı düzelmez. Artık yeni bir Türkiye var. Yeni Türkiye'ye nasıl davranacağınızı, nasıl hitap edeceğinizi tepeden değil de göz göze nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Öğrenmeye başladılar. Bizimle işbirliği yapmak istiyor musunuz? Biz varız. Bizimle bölgemizdeki ve dünyadaki sorunlara karşı çözüm üretmede varsanız varız. Adalet yolundaysanız biz varız ama bizi eşit değil de istediğiniz her şeyi yaptıracak bir ülke olarak görüyorsanız orada biz yokuz. Bugünkü değişimin sebebi bu."

Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Avrupa'daki bazı ülkeler ve dışişleri bakanları, Türkiye'ye yanaşmak için Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular. 'Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmamız gerekiyor.' demeye başladılar. Evet öyle olacaksınız, olmak zorundasınız. Çünkü biz samimiyiz, açığız. Kimseye karşı düşmanlık yapmıyoruz, kötülük de yapmıyoruz. Bizimle işbirliği yapmak istiyorsanız, ilişkileri normalleştirmek istiyorsanız bu anlayışa geleceksiniz. ABD'ymiş, büyük ülkeymiş, küçük ülkeymiş fark etmez. Kudüs'teki dayatmayı da AB sürecindeki siyasi engelleri de reddederiz. Bize karşı alınan gerçek dışı kararları da hiçbir zaman kabul etmeyiz. Tıpkı bugün yaptığımız gibi."

Türkiye'de artık gençliğin siyaset yapmanın yolunun salon ve caddeleri doldurmak olmadığını AK Parti ile gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, ülkedeki siyasetin gençleştiğini dile getirdi.

"Hainler nerede olursa olsun tepelerine bineceğimizi biliyorsunuz"

"Gençler, Afrin'de niye olduğumuzu, neden Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan sonra oradaki kardeşlerimize yardım ettiğimizi biliyorsunuz." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yeri geldiği zaman Sincar'a da Kandil'e de hainler nerede olursa olsun tepelerine bineceğimizi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' derken bunu sadece Afrin için söylemedi. Bunu içeride ve dışarıda hainlerin olduğu her yer için söyledi. Bugün imkanlarımız olmasaydı bu operasyonları bize yaptırmazlardı. Güçlü olmasaydık, dik durmasaydık bu operasyonların karşısında 'Durdurun.' diyen ülkelerin hepsi olurdu. Karşımızda kim var diye bakmıyoruz. 'Hainin boyutu nedir, kim ne destek veriyor, silah veriyor?' diye bakmıyoruz. Hain varsa tepesine binilecek inlerine girilecek. "

Kongreye AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Hüseyin Samani ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve partililer katıldı.