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Bakan Çavuşoğlu'nun İsveç'teki temasları devam etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu'nun İsveç'teki temasları devam etti

İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

Asselborn ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn'la diplomatik ilişkilerimizin 75. yılında Stokholm'de görüştük" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile de görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "Stokholm'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı ve Türk Devletleri Teşkilat Genel Sekreteri'yle İstanbul'daki tarihi zirve sonrasında atacağımız adımları görüştük" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu'nun İsveç'teki temasları devam etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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