Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat'ta açacağız"

09.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8'inci Bakanlar Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu, "Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ve burs verdiği ülke konumuna gelmiştir. Afganistan'daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat'ta açacağız" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8'inci Bakanlar Konferansı'nda konuştu. Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun desteğiyle 2011'de başlatılan İstanbul Süreci ile Afganistan ve bölgenin barış ve istikrarına destek verilmesinin hedeflendiğini belirten Çavuşoğlu, geçen sekiz yıl sonrasında sürecin bugün Afganistan ve bölgenin acil ihtiyaçlarına yanıt verilmesinde öncü rol üstlendiğini belirtti.



"Hiçbir ülke tek başına bu tehditlerle mücadele etme kapasitesine sahip değil"



Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin işbirliği noktasında önemli olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2011 yılında bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun da desteğiyle hayata geçirdiğimiz İstanbul Süreci ile Afganistan ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamayı hedefledik. Geçen sekiz yılın ardından, süreç bugün de Afganistan ve bölgenin acil ihtiyaçlarına yanıt verilmesinde öncü rol üstleniyor. Afganistan'ın bugün karşı karşıya bulunduğu sınamalar esasen hepimizin ortak sorunları. Radikalleşme, aşırıcılık, terörizm, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı gibi sorunlar sınırları kolayca aşarak hepimizi tehdit ediyor. Bu vesileyle hayatının önemli kısmını Afganistan'a yardıma adayan ve geçtiğimiz günlerde terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Japon Dr. Tetsu Nakamura'yı saygıyla anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hiçbir ülke tek başına bu tehditlerle mücadele etme kapasitesine sahip değil. İstanbul Süreci bu sınamalarla dayanışma ve sahiplenme ruhu içinde mücadele edebilmemiz için bizlere uygun bir mekanizma sunuyor. Süreç, bölgenin barış ve istikrarına hizmet açısından büyük bir potansiyel barındırmakla birlikte, son yıllarda dinamizmini bir miktar yitirmişti. Bu doğrultuda, Güven Artırıcı Önlemlerin Uygulama Planlarının gözden geçirilmesi sürecini başlattık. Bugün "Tarım"ın 7. Güven Artırıcı Önlem olarak onaylanmaya hazır olduğunu memnuniyetle açıklıyorum. Keza, "Kadının Güçlendirilmesi"ni de 8. Güven Artırıcı Önlem olarak yine bugün onaylayacağız. Terörle Mücadele Güven Artırıcı Önlemi'ne özel önem veriyoruz. Bu bağlamda, 2018'de diğer iki eşbaşkan Afganistan ve BAE ile Abu Dabi'de Teknik Grup Toplantısı düzenledik. Bugün toplantının sonuç bildirisini kabul ederek, İstanbul Süreci'nin Çalışma İlkelerini de onaylamış olacağız" dedi.



"Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ve burs verdiği ülke"



Afganistan'ın Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ve burs verdiği ülke konumuna geldiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bildiğiniz gibi, Halim Karzai havalimanın işletme sorumluluğu bizdeydi. Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz hafta Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde bu sorumluluğumuzu bir yıl daha sürdüreceğimizi ilan etti. İkili düzeyde ise, Türkiye son 18 yılda neredeyse 4 bin Afgan asker ve 8 binden daha fazla polisi eğitmiştir. Afganistan, Türkiye'nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ve burs verdiği ülke konumuna gelmiştir. Afganistan'daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat'ta açacağız. Seçimler her demokrasinin köşe taşıdır. Güvenlik riskleri ve teknik sıkıntılara rağmen, seçimlerin düzenlenmesini imkanlı kılan Afgan güvenlik güçlerini ve ilgili tüm makamlarını tebrik ediyorum. Öte yandan, maalesef, katılım oranı düşük olmuştur. Yeni hükümetin bu düşük katılım oranının nedenlerini değerlendireceğini ve gerekli adımları atacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.



"Görüş ayrılıklarının giderilmesinin tek yolu diyalog ve etkin diplomasi olmalıdır"



Barış kalıcı olması için iki ön koşulun karşılanması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "İlk olarak, çeşitli etnik gruplar, kadınlar ve gençler de dahil olmak üzere, Afgan halkının tüm kesimlerinin endişe ve beklentileri karşılanmalıdır. İkinci husus şudur ki; barış, ancak bölge ülkeleri ve başlıca uluslararası aktörlerin tam desteğini aldığı takdirde sürdürülebilir olur. Bu bağlamda, ilgili tüm tarafları bu masanın etrafında toplayan Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci, Afganistan'da barış için bölgesel uzlaşıyı inşa edebilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli Afgan halkının iyiliği için olduğu kadar, bölge ve ötesinin güvenlik ve istikrarı için daha etkin şekilde kullanmalıyız. Bölgesel barış, istikrar ve refah için aramızdaki görüş ayrılıklarının giderilmesinin tek yolu diyalog ve etkin diplomasi olmalıdır. İstanbul Süreci'nin bu amaçla etkin bir platform olmayı sürdüreceğine inanıyoruz, gereken desteği veriyoruz. Afgan kardeşlerimiz istediği sürece, desteğimiz artarak sürecektir" diye konuştu.



"Çabalarımızı bir araya getirerek bir sinerji oluşturmamız gerekiyor"



Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, "Kardeş hükumetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine teşekkür etmek istiyorum hem misafirperverlikleri için hem bu etkinliği bu kadar güzel bir şekilde düzenledikleri için. Tam Asya'nın kalbinde yer alıyoruz. Biz ortak zorluklarla karşılaşıyoruz işbirliği gerçekleştirmek için ortak bir potansiyele sahibiz. 6 tane güven artıcı önlemimiz var. Sizlerin desteğinizle bunları hayata geçireceğiz. Bölgemize refahı getirmeyi amaçlıyoruz. Terörizm tehdidiyle de mücadele ediyoruz. Bu noktada farklı terörist grupların bölgemizde faaliyetlerini yürüttüğünü hepimizi biliyoruz. Çabalarımızı bir araya getirerek bir sinerji oluşturmamız gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA