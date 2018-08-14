Bakan Berat Albayrak: "Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

"Ekonomimiz küresel finansal sistemin en büyük oyuncusu tarafından doğrudan hedef alındı"

"Merkez Bankamız ve BDDK gerekli tüm tedbirleri aldı"

"Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Firmalarımızı daha da rahatlatacağız"

"Bankalarımız ve özel sektörün sonunda kadar yanındayız"

"Bu süreç bize bazı eksikliklerimizi de gösterdi"

"Tüm saldırılara rağmen piyasalarımızda panik oluşturamadılar"