Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüyebiliriz
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Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüyebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüste ikinci dalganın yaşanmaması durumunda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüyebileceğini söyledi. Albayrak, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin ise "Yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir" dedi.

09.09.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin Bloomberg News'e genel bir değerlendirmede bulundu.

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın olmaması durumunda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini belirten Bakan Albayrak, "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz. Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

"LİKİDİTE ADIMLARI ENFLASYONU DÜŞÜRMEDE ETKİLİ OLACAK"

Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın gerekli adımları eş güdümle atacağını söylerken "Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık menkul kıymet ihraçları yeniden başlayacak" dedi.

"KARADENİZ'DEN YENİ GÜZEL HABERLER GELEBİLİR"

Karadeniz'de bulunan doğal gaza ilişkin olarak Bakan Albayrak "İlk gaz 2023 yılında sisteme verilecek şekilde yapılıyor, bu seviyelerde üretim ile şu anki tüketimimizin yüzde 30'unu karşılamayı hedefliyoruz. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi alanında bin metre daha derine inilecek. Sakarya bloğu önümüzdeki aylarda ve yıllarda yoğunlaşacağımız bir alan, yakın zamanda yeni güzel haberler gelebilir." dedi.

Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüyebiliriz
Haber Yorumları (85)
EDATT: Kendileri ve çevreleri büyüyor..haklarini yemeyelim doğru diyorlar
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ESRA: Sayin bakanim kayinvalidenizin yaptigi asure guzelmiydi..sizin saray bayabi buyumus altin kaplama heryer...bizde laf salatasi yeriz artik
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GONYA: Dinlenip dinlenip birşeyler diyor ne dediğini kendinde bilmiyor yazık acayip bir vaka
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