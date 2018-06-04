Bakan Albayrak: "2018 Yılı Bitmeden Mardin'in 3 İlçesine Doğalgaz Gelecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan Mardin'e doğalgaz müjdesi geldi…

Mardin'in iki ilçesine 2019 yılında doğalgaz getireceklerini aktaran Albayrak, şöyle konuştu: "İnşallah 2018 yılı bitmeden Mardinimizin 3 güzel ilçesine Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerine doğalgazı getiriyoruz. 2019 yılında da inşallah Derik ve Nusaybin'e doğalgazı getiriyoruz. Sadece ısınma için değil, aynı zamanda OSB'ler, sanayi için de gayet önemli, istihdam, ekonomi için önemli bir unsur olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bir rekor kırdık 2017'de.

Tarihinde en yüksek 34 ilçeye doğalgaz bağlanmışken ki rekordur bu, geçtiğimiz yıl bakanlığımız döneminde yaklaşık 102 ilçeye doğalgaz ulaştırarak Enerji Bakanlığını yoğun bir mesai ile çalışma arkadaşlarımız da 'Büyük Türkiye Hedefi' diyor ya Cumhurbaşkanımız, büyük, güçlü Türkiye diyorsa hedefler de yukarıda olacak" diye konuştu.