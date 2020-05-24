Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla bayramlaştı.

Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı
24.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:51

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından geceyi hudut hattında geçirdi. Sabah, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı kalarak bayramlaşan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib ve Afrin'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti. Burada görevli personelin de bayramını kutlayan Bakan Akar, daha sonra hudut hattının güvenliği ile Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü. Faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'ın talimatlarının ardından birlik komutanları, "Moral ve motivasyonumuz son derece yüksektir" ifadelerini kullandı.

Hudutlarda, teröristin peşinde, operasyonel koşullarda bayram yapmanın herkese nasip olmayacağını ifade eden Bakan Akar, "Silahlı kuvvetler bir bütün halinde bir taraftan terörle diğer taraftan da koronavirüs ile mücadele ediyor. Yoğun günlerden, zor görevlerden geçiyoruz. Vatanımızın, milletimizin güvenliği için bugüne kadar bize verilen görevleri başarıyla yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatanımızın ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için her zamankinden daha çok çalışıp tarihten ders almamız lazım" dedi.Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarla Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bakan Akar konuşmasını, zor arazi ve hava şartlarında fedakarca görev yapan tüm personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak tamamladı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi Haber
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun? Haber
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu Haber
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! DBP eski eş başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek tutuklandı
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Gülçin Ergül Türkan Şoray Onur Büyüktopçu
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 11:50:55. #1.14#
title