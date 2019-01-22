Bakan Akar: "Kadına Şiddeti Önlemek Eğitimle Mümkün"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdari adli tedbirler söz konusu olmakla beraber bunların hepsini almamıza rağmen kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması ancak orta ve uzun vadeli, ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımlarıyla "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" töreni gerçekleştirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Bakan Akar, kadına şiddet konusunun ciddi bir problem olduğunun altını çizdi. Binlerce yıllık tarihte kadınların her zaman sosyal hayatın en etkili yerlerinde olduklarını ve önemli sorumluluklar almak suretiyle hayatın akışında önemli etkileri olduğunu ifade eden Akar, "Günümüzde milli ve manevi değerlerle bağdaşmamasına rağmen, ne yazık ki kadınların şiddet gördüğü vakalar yaşanmaktadır. Tüm çabalara rağmen bunların hepsini önlemek bugüne kadar mümkün olmamıştır. Ancak hiçbir şekilde yılmak yok, tamamen ortadan kalkması için elimizden gelen gayreti her aşamada yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Farkındalık eğitimleri MSB sorumluluğunda"

İdari adli tedbirler söz konusu olmakla beraber bunların hepsini almamıza rağmen kadına şiddetin önüne geçilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması ancak orta ve uzun vadeli, ciddi, geniş ve kapsamlı bir eğitimle mümkün olacaktır" diyen Akar, bu işin temelinde eğitim olması gerektiğinin altını çizdi. Akar, farkındalık eğitimlerinin bundan sonra Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğunda devam edeceğini belirterek, bu konudaki çalışmaların bakanlıklar arasında büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü aktardı, bundan sonra da sürdürüleceği konusunda kanaatinin tam olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından iki bakan protokolü imzaladı. - ANKARA

Kaynak: İHA